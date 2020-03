"Företag kan spara halva lönekostnaden"

Sten Bauer.

På måndagen presenterade regeringen sitt förslag om så kallat korttidspermittering. Sten Bauer, advokat på Baker McKenzie reder ut vad det betyder.

– Det innebär i princip att arbetsgivare får hjälp med att betala löner. Det handlar då om arbetsgivare som får ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför arbetsgivarens kontroll och som inte rimligen kunnat förutses. En förutsättning är att arbetsgivaren först ska använda sig av andra tillämpliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. Exempel på åtgärder är förändringar i skiftläggning, uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd med mera. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan arbetstagaren eller facket och arbetsgivaren.

– I tillägg till förslaget om korttidspermittering finns även beslutet att staten står för sjuklönekostnaderna de första två veckorna, istället för arbetsgivaren. Dessutom får arbetsgivarna anstånd med att betala skatt, sociala avgifter och moms.

Hur ska det fungera i praktiken?

–Arbetstagaren går ner i arbetstid – 20, 40 eller 60 procent – och får som mest en lönesänkning med 7,5 procent. Staten tar större delen av lönekostnaden för den tid den anställde inte arbetar och arbetsgivaren slipper en lönekostnad på 19, 36 eller 53 procent beroende på vilken grad av arbetsbefrielse de anställda har. Enkelt uttryckt kan företag spara halva lönekostnaden under resterande del av 2020.

Finns det några juridiska brister i förslaget?

– Det finns en påtaglig risk att det blir en anstormning av ansökningar och att beslut från Tillväxtverket dröjer. Arbetsgivare hamnar då i viss mån i en period av osäkerhet huruvida ersättning från staten kommer att medges eller ej. Förhoppningsvis kommer det efter hand fler riktlinjer så att arbetsgivare kan välja rätt väg ur krisen. Ett företag måste alltså göra en bedömning om covid-19-krisen kan hanteras med korttidspermittering eller bedöma om uppsägningar är den mer lämpliga åtgärden. Det bör noteras att det inte går att korttidspermittera anställda under uppsägningstid, utan korttidspermittering är ett alternativ till uppsägningar.

Vad kan effekterna bli på kort och lite längre sikt?

– På kort sikt, det vill säga under 2020, kommer förslaget väsentligt att underlätta för företagen som nu är hårt ansatta och bidra till att de klarar denna tuffa situation. Men förslaget kommer inte att vara tillräckligt för alla – många kommer få det mycket tufft på både kort och längre sikt.

Vad behöver era kunder hjälp med just nu - vad efterfrågas mest?

– Det är frågor om hur företag bäst kan hantera krisen. Givet bolagets verksamhet, hur krisen påverkar dem och deras anställda, blir vår rådgivning väldigt specifikt till just det företaget. Många frågor rör utmaningar kring värdekedjor, avtal och tolkningar av force majeure. Många frågor är också skatterelaterade eller berör personal och övertalighet samt brist på efterfrågan. Men vi har också klientföretag som befinner sig i den andra änden av spektrat. De har frågor om överbelastning, om semestrar kan ställas in och hur mycket övertid personal kan arbeta.