Foreo kan säljas för 9 miljarder

Foreo kan säljas för över 9 miljarder kronor

Svenska Foreo, som tillverkar elektriska ansiktsrengörare och tandborstar, arbetar med rådgivare för en försäljning av bolaget, skriver Bloomberg och hänvisar till källor. Bolaget kan få in över 1 miljard dollar, enligt nyhetsbyråns källor.



Swedbank kommer inte fällas för svindleri - advokat

Ekobrottsmyndigheten kommer inte lyckas fälla någon på Swedbank för svindleri, enligt advokaten Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie skriver Svenska Dagbladet.

–De kommer aldrig att lyckas fälla någon för svindleri. Jag kan inte se att kraven i brottsbeskrivningen är uppfyllda”, säger Svernlöv.

USA hotar EU med tullavgifter

USA hotar med att införa tullar på över 100 miljarder kronor på en mängd varor från EU, skriver TT. Amerikanska handelsmyndigheten USTR hänvisar till att flygplanstillverkaren Airbus subventioneras i EU-länder.

–Det har pågått en rättstvist om det här i 14 år, nu är det tid för handling, säger USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer.

Theresa May ska fråga Merkel och Macron om brexit-försening

Storbritanniens premiärminister Theresa May ska träffa tyska förbundskanslern Angela Merkel och franske presidenten Emmanuel Macron på tisdagen för att argumentera för en försening av brexit, inför ett EU-möte på onsdag,rapporterar Reuters.

Brittiska parlamentet ska under dagen hålla en debatt om Mays förslag att senarelägga brexit till den 30 juni från den 12 aprill.

Breakit tror att Klarna är på väg mot börsnotering

Betalbolaget Klarnas nyemission på över 1 miljard kronor tyder på att bolaget förbereder en börsnotering, skriver Breakit i en analys.

–För några dagar sedan snackade jag med en av Klarnas större investerare om betalbolagets miljardemission. Hans analys var klar - det här var vd:n Sebastian Siemiatkowskis sätt att kratta för en börsnotering. Och jag är böjd att hålla med investeraren”, skriver Breakits reporter.

Nästan oförändrad försäljning av kläder i mars - Svensk Handel

Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,1 procent i mars jämfört med samma månad förra året, visar Svensk Handels Stilindex.

Skoförsäljningen ökade samtidigt med 9,6 procent.