Ford storsatsar på elektrifiering

Bensinmotorn kommer att förpassas till historien och då är det viktigt att välja en biltillverkare som blickar framåt. Ford, som är en av världens äldsta och största biltillverkare, kommer att investera totalt 22 miljarder dollar, motsvarande nära 250 miljarder kronor, i elektrifiering över hela världen. Investeringen är en fördubbling av det som man nyligen kommunicerat.

“Omställning hos Ford händer nu och likaså vår roll i elbilsrevolutionen och utvecklingen av autonoma fordon. Vi kommer ge våra kunder uppkopplade eldrivna suvar, kommersiella fordon och pickuper”, uppgav Ford-chefen Jim Farley i samband med presentationen av årsbokslutet för 2020.

Satsningen är bred. Vid mitten av 2026 kommer alla personbilsmodeller som säljs i Europa antingen att vara nollutsläppskompatibla, dvs att alla modeller kommer ha ett laddbart eller helelektriskt alternativ, och år 2030 kommer alla personbilsmodeller att vara helt elektriska.

Nu går det att vara miljövänlig utan räckviddsångest

Men hur bra passar elektrifieringen för ett avlångt land som Sverige, och för en familj?

Idag är hybridbilen perfekt för familjen. Tekniken är toppmodern samtidigt som det inte tummas på den för familjen nödvändiga rymden. Nya Ford Kuga Plug-In Hybrid är en rymlig familjevänlig SUV. Bilens räckvidd gör att du enkelt kan göra dina ärenden och vardagsbestyr på el. Aftonbladet har i sin stora undersökning utsett den till vinnare i segmentet*.

Ford Kuga tar dig till allt från mataffären till barnens aktiviteter på ren el. Eldriften sträcker sig nämligen upp till hela 56 kilometer, vilket är precis lagom för vardaglig körning. Bilen blir samtidigt inte en begränsning när det är dags att hälsa på familj eller vänner, köra till stugan eller göra längre utflykter. Den konventionella förbränningsmotorn ser då till att du kan åka så långt du behöver genom att använda Fords powersplit-teknik, vilket innebär att du laddar hybridbatteriet medan du kör. Energin som fångas genom regenerativ bromsning hjälper dig att ladda upp batteriet igen.



Ingen förlorad körglädje

Den äldre beskrivningen av bilar utan förbränningsmotorer som tråkiga, sänkt komfort och utan körglädje stämmer inte längre. Idag skiljer sig inte prestandan mellan hybridbilen och bensin- eller dieselvarianten. Det är samma upplevelse, men plötsligt är körningen såväl snällare mot din plånbok som miljön. Kom in och provkör själv.

Glöm stor bensinnota

Bensinpriset har stigit år efter år. För exakt 20 år sedan låg bensinpriset på 9,52 kronor litern, enligt Ekonomifakta. Priset har sedan dess stigit med cirka 53 procent, en uppgång som slagit hårt mot din plånbok månad för månad. Det kan du nu lägga bakom dig. Ford Kuga Plug-In Hybrid har nämligen låga driftkostnader i och med att vardagsresorna sker just på el. Du raderar på så vis den förhållandevis höga kostnaden som blandad körning skapar. Ditt bra miljöval belönas också av staten i form av lägre vägskatt. Totalt 360 kr och även en klimatbonus på 26 344 kr.

Slutligen. Kostnaden är också låg oavsett om du tänker skaffa tjänstebil eller siktar på privatleasing.

Lågt förmånsvärde

Ford Kuga Plug-In Hybrid är det perfekta alternativet för dig som söker en tjänste- och familjebil till rimligt pris. Förmånsvärdet är attraktivt för Ford Kuga endast 1 652 kr per månad efter 50% marginalskatt.

Privatleasing till lågt pris

Funderar du på privatleasing som alternativ? Då är Ford Kuga Plug-In Hybrid klockren. Det tycker Aftonbladet i sin stora granskning av laddhybrider för privatleasing*. Just nu kan du privatleasa en Kuga för endast 3 795 kr per månad**. Välkommen in och boka en provkörning här.

Bränsledeklaration blandad körning Kuga Plug-In Hybrid: 1,4 l/100 km, CO₂ 32 g/km.

(WLTP) Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil.

*Aftonbladet Plus 24/2 -21. **Erbjudandet gäller Kuga Titanium Plug-In Hybrid 2,5l 225 hk (ord.pris 447 200 kr). Månadskostnaden baserat på 1000 mil per år, maxperiod 36 månader. Lokalt serviceavtal ingår. Fri Ford försäkring ingår i sex månader för privatleasade bilar ordertecknade mellan 1/4 - 31/5. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Återförsäljaren garanterar restvärdet. Rekommenderad kampanj och gäller endast hos de Fordåterförsäljare som deltar i kampanjen. En rörlig leasingavgift, uppläggningskostnad 695 kr samt 60 kr i administrationsavgift tillkommer. Priset gäller endast vid finansiering via Ford Finans. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.