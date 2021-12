Fondspararna köpte globalfonder i december, sålde teknikfonder - Avanza

"När vi nu kan skönja målsnöret för börsåret blir det tydligt att vi går mot bästa dito sedan 2009. Mot bakgrund av det tycker jag det är klokt att fondspararna balanserar om i portföljen. Det gör de genom att favorisera Globalfonder som i december lockar närmare fem gånger så många sparkronor som den traditionella favoriten Sverigefonder", säger Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza.



Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära lockade tillsammans 6 av 10 fondkronor under månaden. Andra populära fondkategorier var Blandfonder och Nordamerikafonder.



”Blandfonder är den näst mest populära fondkategorin efter Globalfonder. Just blandfonder är ett

effektivt sätt att minska risken i sitt sparande utan att för den sakens skull lämna börsen, lite grann som att lätta på foten från gaspedalen”, säger Nicklas Andersson.



Säljlistan toppas av teknikfonder och fastighetsfonder seglar också upp på säljlistan efter att ha varit på köpsidan under en tid.



"Ifjol var sektorn iskall, men i år har den varit glödhet och fastighetsindex har stigit närmare 50 procent inklusive utdelning. Därmed är det klokt att ta hem en del vinst", avslutar Nicklas Andersson.



Avanza fortsatte att öka antalet fondkunder. I månadstakt var ökningen 1 procent och i årstakt 34 procent. Totalt har bolaget nu 1 018 400 fondkunder. Antalet fondaffärer steg 3 procent mätt som månadstakt och ökade 13 procent mätt som årstakt.



Källa: Finwire/ Avanaza december 2021

