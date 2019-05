"När det gäller våra innehav i Kina är vi bekväma med att under president Xi har landet minskat beroendet av export och gynnas av mer inhemskt driven tillväxt", säger Kristy Fong på Aberdeen till Realtid.

Fondförvaltare väntar ingen snar lösning på handelskriget

Aberdeen Standard Investment, en av världens största kapitalförvaltare, räknar inte med någon snar lösning på handelskonflikten och tar inte investeringspositioner för något speciellt utfall av handelssamtalen.

– Flexibilitet och en långsiktig, botten-upp-strategi (analys av enskilda bolag, reds anmärkning) förblir nyckeln. När det gäller våra innehav i Kina är vi bekväma med att under president Xi har landet minskat beroendet av export och gynnas av mer inhemskt driven tillväxt, säger Kristy Fong på Aberdeen till Realtid.

Hon är baserad i Singapore och bevakar marknaderna i Kina och Indien. Aberdeen är verksamt över hela världen med totalt förvaltat kapital på drygt 560 miljarder euro.

G20-ländernas möte med stats- och regeringschefer i Osaka i Japan den 28–29 juni kan komma att ge viktiga ledtrådar för hur handelssamtalen kommer att utvecklas. Då kommer USA:s president Donald Trump att träffa Kinas president Xi Jinping.

– G20-mötet i juni ser ut att vara en viktig händelse, om diskussionerna kommer att förlängas under ytterligare många månader, gå lättare, eller inte nå något avslut alls, säger Kristy Fong.

Hon konstaterar att läget i handelssamtalen fortsätter att vara lättrörligt där förväntningar hos investerare om en lösning kan krossas av en vändning i retorik.

Enligt USA:s finansminister Steven Mnuchin är det minst en månad kvar innan de föreslagna tullarna på kinesiska varor införs. Det framgår av en utfrågning under onsdagen i representanthusets utskott för finansiella tjänster, skriver Reuters. Det innebär samtidigt att tullarna bör vara redo ungefär samtidigt med G20-mötet.

Sammantaget berör de nya tullarna kinesiska varor för ett värde om 300 miljoner dollar. Avgifterna höjs från 10 procent till 25 procent.

Just nu är särskilt sanktionerna i fokus mot telekom- och mobiltelefontillverkaren Huawei, som sedan förra veckan finns på USA:s svarta lista med begränsad tillgång till amerikanska teknikkomponenter. Särskilt hårt är Googles besked att Huawei inte får tillgång till operativsystemet Android i nya telefoner. Även brittiska chippföretaget ARM har nu satt sina realtioner till Huawei på paus. De svenska operatörerna Telia, Tele2 och Telenor avvaktar än så länge att göra något åt sitt samarbete med Huawei, skriver TT.

I en undersökning av USA:s handelskammare säger över 40 procent av respondenterna att de överväger eller redan har flyttat sin tillverkning från Kina.

Även den svenska fondförvaltaren Prior Nilsson manar till försiktighet.

– Vi är osäkra kring den generella konjunkturen just nu. Det handlar inte längre om en handelskonflikt mellan USA och Kina. Jag säger: Vi har ett handelskrig! Det kommer att vara i flera år. Jag tor att man är naiv om man tror att de löser sig snabbt. Därför behöver vi gå ned i risk, säger medgrundaren PO Nilsson under ett lunchseminarium på portföljförvaltaren Mangold under onsdagen.