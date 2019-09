Flest lockades av Tove Zander

Hon är ung kvinna på uppgång inom bankväsendet. I sin nya tjänst på Swedbank förverkligar Tove Zander två drivkrafter samtidigt: Intresset för bank och att öka ungas kunskap om privatekonomi.

Av: Sverker Brundin. Publicerad: Söndag 2019-09-01.

Realtids krönikör Per Lindvall hissar varningsflagga för Oscar Properties återkommande missvisande informationsgivning.

Annons

Annons

Av: Per Lindvall Publicerad: Måndag 2019-09-02.

Enligt Skatteverket finns det inga planer på att se över 3:12-reglerna. Konsultbyråerna tillämpar reglerna som alla andra företag enligt deklarationsexpert Johan Schauman.

Av: Miriam Istner-Byman. Publicerad: Tisdag 2019-09-03.

I förberedelserna av riskkapitalbolaget EQT:s börsnotering har flera av de ledande advokatfirmorna och investmentbankerna anlitats.

Av: Miriam Istner-Byman. Publicerad: Måndag 2019-09-02.

Vem blir vinnare och förlorare när riskkapitalbolaget EQT börsnoteras? Läs krönikör Per Lindvalls analys om vikten av "skin in the game".

Av: Per Lindvall Publicerad: Måndag 2019-09-02.

Första AP-fondens vd Johan Magnusson sparkades från sitt uppdrag efter att ha handlat aktier privat vid börsintroduktionen av John Mattson Fastighetsföretagen.

Av: Sara Johansson. Publicerad: Onsdag 2019-09-04.

Debatten om 3:12-reglerna fortsätter. Realtids krönikör Per Lindvall bjuder upp till skattevals.

Av: Per Lindvall. Publicerad: Onsdag 2019-09-04.

Kommunkationschefen Gabriel Francke Rodau tvingas lämna Swedbank efter oktober. För Realtid berättar han med egna ord varför.

Av: Sara Johansson. Publicerad: Torsdag 2019-09-05.

Advokaten som skjutits i Stockholm är en känd brottmålsadvokat som haft uppdrag i flera av Sveriges största ekobrottsmål.

Av: Sara Johansson. Publicerad: Fredag 2019-09-06.

Att finansiera en satsning på försvaret genom en bankskatt är både feltänkt och populistiskt. Realtids krönikör Claes Folkmar tycker det vore smartare att stänga dörren till skatteparadiset.

Av: Claes Folkmar. Publicerad: Tisdag 2019-09-03.