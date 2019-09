Flera svenska bolag avlyssnade

Flera svenska storbolag, däribland Volvo, Ericsson och SKF, har fått sin interna kommunikation avlyssnad genom en spionkod i webbläsare. Det skriver DN. I den avlyssnade datan finns bland annat uppgifter från storbolagens internkommunikation som exempelvis rör personalärenden med namngivna anställda.

Ekholm dementerar uppgift om att han lämnar

Ericssons vd Börje Ekholm har i ett internt veckobrev klargjort att rapporteringen om att han är på väg bort från bolaget är felaktig. Det uppger en talesperson för telekomjätten till Reuters. DI har tidigare hänvisat till källor som påstod att Saabs avgående vd Håkan Buskhe ska ersätta Ekholm inom ett halvår.

Söderberg blir rådgivare åt Ica Bankens kunder

Söderberg & Partners har kommit överens med Ica Banken om ett exklusivt avtal där man hanterar rådgivning för samtliga företagskunder som är anslutna till Ica Banken. Genom avtalet kommer Ica Bankens kunder att erbjudas Söderberg & Partners analyser och Family Office-tjänster

Uppsägningarna i Deutsche Bank fortsätter

Tidigare i år inleddes uppsägningar av omkring 18 000 anställda och med flera verksamheter ute för försäljning. Nu skär banken ned ytterligare inom mäklarverksamhet och säljpersonal, skriver Bloomberg. Uppsägningarna är en konsekvens av låg lönsamhet inom vissa divisioner, bland annat inom kreditverksamheten i Latinamerika, som är på väg att läggas ner helt.

New Equity Ventures villkor för nyemission fastställda.

Investeringsbolaget New Equity Venture ska genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har nu fastställt att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 14,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 12 september. Syftet med nyemissionen är att kapitalisera verksamheten för att kunna växa ytterligare och i snabbare takt.

Muntra tongångar på Wall Street och Asiens börser

Kina och USA rapporteras ha kommit överens om att träffas för handelssamtal i oktober. En annan lugnande nyhet var ADP:s ”inofficiella” jobbstatistik som visade att nästan 200 000 jobb skapades i USA:s privata sektor i augusti.