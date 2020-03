Fjärde AP-fonden välkomnar de nya placeringsreglerna

WHO klassar nu coronaviruset som pandemi

Spridningen av coronaviruset klassas nu som en pandemi av Världshälsoorganisationen WHO. Detta berättade de under onsdagskvällen på en presskonferens. Skälet är att coronaviruset fortsätter att sprida ut sig okontrollerat.



Wall Street slutade på rött

Börserna i New York backade åter efter en volatil handel under onsdagen. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 5,9 procent, S&P 500-index sjönk 4,9 procent och Nasdaqs kompositindex backade 4,7 procent.



Pandemivarningen gäckar Asienbörserna

De asiatiska börserna faller under torsdagsmorgonen efter gårdagens fall i New York. Sydneybörsen rasar över 7 procent och samtliga börser i regionen var ner. I japan återhämtade Nikkei 225-index något av ett inledande fall över 5 procent, och stängde på minus 4,4 procent vilket är den lägsta nivån sedan 2017.

AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna

Fjärde AP-fonden välkomnar Riksdagen beslut om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Propositionen ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar. AP4 menar att detta kommer att stärka pensionssystemet på sikt. Detta framgår av ett pressmeddelande.



Amazon flyttar in till Sergels Torg

E-handelsjätten Amazons bolag Amazon Web Services, AWS, kommer hyra totalt 6 000 kvadratmeter i fastigheten Sergelhuset i Stockholm city. Avtalet är tecknat med Vasakronan och inflyttning sker under nästa år, skriver Finwire.



Blackstone och Carlyle uppmanar portföljbolag att utnyttja bankkrediter

Finansjättarna Blackstone och Carlyle har bett sina portföljbolag att ta ut bankkrediter i syfte att undvika eventuella brister i likviditeten då den generella stressnivån i systemet gått upp. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till källor.

