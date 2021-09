Villa Dagmar: En känsla av toscansk patio – i inomhusversion

Få som glider runt i Stockholms innerstad har väl missat den pampiga porten till hotellet Villa Dagmar. Stockholms nya hotell med känsla av toscansk patio, dock i inomhusversion såklart med vårt klimat. Har velat gå hit och äta men upprepade försök misslyckades, hela tiden fullbokat. En måndag kväll fick jag dock bord med mitt team. Vi hade en underbar kväll och jag vill lyfta fram några bra känslor från den kvällen.

Det första är just entrén i det fantastiska hotellet, en reception som aktivt säger välkomna och där det står stora vaser med färska snittblommor. Sitthänget i baren är att rekommendera före eller efter en shoppingtur eller för affärssamtalet. Andra känslan är när man kommer in i restaurangen. Den är förvånansvärt liten och taket lågt vilket känns bra efter det höga taket i baren. Här känns det lite avslappnat skulle jag säga. Förstår att tvåstjärniga Aloë-kockarna vill skapa något annat här där många ändå kan glida in. Den tredje känslan var servicen. Alltså vi blev så omhändertagna hela kvällen så var vi inte på bra humör när vi kom så blev vi det när vi gick. Taggade till tusen i post-pandemi-eran.

Vi valde: Carpaccio med körsbär och tryffelpasta med hasselnötter. Därefter en piggvar med chilifräs.

Det sista gäller maten. Hade förväntat mig lite mer klassiskt men detta känns nytt. Det är de intensiva smakerna, inte så nordiska. Faller det dig inte i smaken så är detta inte ett ställe för dig. Just jag råkar både laga och gilla mat med intensiva starka smaker. Några extraplus är att restaurangen har Krug på glas. Hur stiligt är inte det? Det innebär att restaurangen måste ha bra omsättning på rätt gäster. Och ett annat plus för familjen är att det finns vedeldad pizza.

Foto: Lisa Lönner

Nedan ser ni min intervju med Daniel Höglander. Har följt honom hela pandemin och tycker han har stuckit ut i sin kommunikation. Många kockar har sagt hur de känner och tycker inför både regeringens politik och pandemin. Jag var väldigt nyfiken på hans kommentarer om detta.

Kock Daniel Höglander, Villa Dagmar

Villa Dagmar: krögare Niclas Jönsson till vänster i bild, Daniel Höglander till höger Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Hur känns det efter första tiden med Villa Dagmar?

– Vi fick en fantastisk rivstart och nu efter några månader efter öppningen flyter allt fint med logistik och personal etc.

Vad har ni märkt uppskattas mest med restaurangen? Vad är skillnaden mot att driva Aloe?

– Jag tror att folk uppskattar helheten med mat och dryck, miljö, atmosfär, musik och känslan av att vara utomlands. Skillnaderna mellan Villa Dagmar och Aloë är många. Det som skiljer dem åt är framförallt är att vårt arbete och våra ambitioner bygger på ett nära samarbete med hotellet. En annan väsentlig skillnad är storleken på verksamheten som rymmer fler gäster, att vi håller öppet sju dagar i veckan året om och det höga tempot.

Lyckades du få tjejer till köket? Såg din lapp på instagram

– Det är tufft i branschen, men vi hoppas att det lättar och att vi ska hitta kvinnor som ansluter till vårt fantastiska och begåvade team.

Jag har följt dig under hela pandemin och det har varit befriande med rak och ärlig kommunikation. Vad ser du händer nu framöver?

– Jag önskar att vi kan gå tillbaka till ett normalläge med förnuftighet, att krogar och samhället ska leva och må bra igen.