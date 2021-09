David at home: Ärlig rak mat i fin och modern miljö

För ungefär tio år sedan, ovetandes om varandra, kom vi på samma briljanta idé. Kocken David hade läst om hemmarestauranger på Kuba och ville vara mer hemma. Jag var bara husmor med blogg och ville bli kock på riktigt, hade ärvt massa dukningar, hade småbarn och ville laga min mat till gäster. Vi valde båda att gör detta i närskärgården i Stockholm och båda fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det var nog ett tecken i tiden. Vi har designat våra hemmarestauranger på olika sätt. Många gäster hos Husmor Lisa Fine Home Dining har varit hos David at Home och tvärtom. Varför jag aldrig varit hos David och han aldrig hos mig förblir ett mysterium. En av mina bästa vänner bor dessutom på Tranholmen där David huserar. Men nu var det dags eftersom Magnusson Fine Wine hade en pop-up där. Jag och två väninnor valde att delta och jag hämtade upp ett par juveler ur källaren. Johan Magnusson är en annan entreprenör att nämna då hans vinkällare med kringaktiviteter är helt unik i Stockholm. Johan är bäst på lagring av vin men det återkommer vi till.

David at Home är en restaurang i fin, modern miljö med ärlig rak mat. David med fru Katarina driver denna restaurang tillsammans och det känns verkligen att de är ett team. Med skog och natur rakt utanför och så fina arrangemang med eldar och grill på den vackert designade bakgården. Att få in så många personer på så liten yta är helt otroligt, jag med min sekelskiftesvilla får in säkert en tredjedel plus att mitt kök tar så otroligt stor plats.

Vi åt en klassisk meny med hummer, anklever, pilgrimsmussla, biff med världens grymmaste bea som David vispade ihop.

En minnesvärd kväll. Boka David at Home.

David_at_Homes_bea._Foto_Lisa_Lonner.jpg Foto: Lisa Lönner

Numera är vi fler som driver hemmakrog och här är några andra att besöka: Villa Brännugnen, The Nutmeg House, Amateur Malmoe