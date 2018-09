Fingerprint rekryterar ny finanschef

Per Sundqvist från Driconeq blir Fingerprints nya finanschef.

Fingerprints har anställt Per Sundqvist som bolagets nya finanschef. Per Sundqvist kommer närmast från en tjänst som finanschef på Driconeq. Per Sundqvist har tidigare erfarenhet som finanschef från HL Display och Q-Med samt flera Private Equity-ägda bolag. Detta framgår av ett pressmeddelande.

