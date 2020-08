Finansprofiler går in i Qliro

Erik Mitteregger, en av Brummer & Partners grundare, köpte cirka 560 000 aktier för 4 miljoner kronor i Qliro under juli månad. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Även Theodor Jeansson köpt in sig i Qliro med 300 000 aktier. Theodor Jeansson är bland annat storägare i Slitevind där han sitter i styrelsen.

Av Holdings senaste månadsuppdatering som Nyhetsbyrån Direkt hänvisar till framgår även att Fredrik Palmstierna har köpt utökat sitt innehav i Qliro under sommaren. Under juni och juli köte han 600 000 aktier under juni-juli och ägde per den 31 juli motsvarande 0,6 procent av Qliro.

Fredrik Palmstierna har tidigare varit ordförande i Latour och äger fortfarande stora poster i Latour och Fagerhult.

Det är sedan en tid tillbaka känt att Qliro-koncernen ska delas upp i tre separata delar: Qliro, Cdon och Nelly.