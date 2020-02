Finansprofiler blir storägare i RNB

RNB är ett bolag som haft det mycket tufft på börsen under en längre tid. Under moderbolagets paraply RNB finns varumärken som Brothers, Polarn O Pyret och Department and Stores. Enligt Dagens Industri är alla bolagen till salu.

Den senaste nyemissionen tillförde 85 miljoner kronor. Efter nyemissionen finns det flera nya större ägare i bolaget. Bland annat äger börsnoterade investmentbolaget Tractions ägare, Bengt Stillström, 4,08 procent av RNB.

En annan ny större ägare är Johan Thorell, ledamot i Sagax styrelse sedan 2004. Han är sjätte störste ägare med 1,18 procent av bolaget.

Annons

Annons

Rolf Lundström, som även äger stora poster i Collector, Svolder och Betsson, har utökat sitt ägande och är näst största ägare i RNB.

Största ägare i RNB är Konsumentföreningen i Stockholm som äger drygt 41 procent av bolaget.

RNB:s aktie har det senaste året backat 84,6 procent.