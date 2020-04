FI godkänner Qliros nya beräkningsmetod av kapitalkravet

E-handelsbolaget Qliro meddelar att Finansinspektionen godkänner bolagets ansökan om att använda den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalbaskravet för operativ risk. Detta framkommer av ett pressmeddelande.



Godkännandet innebär att kapitalsituationen i Qliro stärks.



“Om den alternativa metoden hade applicerats per 31 mars 2020 hade bufferten till det totala kapitalkravet ökat till cirka 120 miljoner kronor (tidigare cirka 80 miljoner kronor), vilket ger ökat utrymme för fortsatt tillväxt.



Om den alternativa schablonmetoden hade applicerats per 31 mars 2020 hade Qliros kärnprimärkapitalrelation förbättrats till 17,7 procent (att jämföra med rapporterade 14,1 procent och det regulatoriska kravet på 9,1 procent) och den totala kapitalrelationen hade förbättrats till 20,0 procent (rapporterat 16,4 procent och regulatoriskt krav 13,2 procent).



För den konsoliderade situationen hade kärnprimärkapitalrelationen per 31 mars uppgått till 22,9 procent (tidigare rapporterat 18,8 procent) och den totala kapitalrelationen till 25,3 procent (tidigare 20,8 procent)”, skriver bolaget i pressmeddelandet.