Fedchef: Stäng ner USA:s näringsliv i tre månader

James Bullard, chef på Federal Reserve, skriver att USA:s näringsliv borde ta en tre månaders lång paus från all affärsaktivitet som icke är absolut nödvändig.

USA bör avsiktligen stänga ner all affärsaktivitet som inte är absolut nödvändigt de kommande de månaderna för att motverka spridningen av covid-19. Det skriver James Bullard, chef på Federal Reserve i St Louis, i ett uttalande på deras hemsida skriver Bloomberg News.



James Bullard rekommenderar trump att deklarera en ”National Pandemic Adjustment Period” (NPAP). En period som förtydligar för det amerikanska folket vilka krisåtgärder som behövs för att bekämpa spridningen av coronaviruset.



”Det första målet för NPAP blir att med avsikt minska den ekonomiska aktiviteten för att möta de offentliga hälsokraven”, skriver han.



Om tillståndet skulle utlysas menar James Bullard att Washington samtidigt behöver slå fast nya politiska åtgärder för att skydda hushåll och företag från effekterna av denna nedstängning.



Han menar att den påföljande recessionen som följer under andra kvartalet inte nödvändigtvis bör ses som en recession eftersom det är en avsiktlig strategi, och regeringens finansiella stöd bör inte ses som stimulanser.



”Ett bättre koncept är att vi bör sträva efter att hålla 'alla hela' under anpassningsperioden”, skriver han.



Han upprepade att om ekonomin halveras andra kvartalet kan arbetslösheten i USA stiga till 30 procent.

Annons