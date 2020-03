Fed sänker räntan och inför lättnadsprogram

Fed sänker räntan 100 punkter

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, med 100 punkter till ett intervall mellan 0 och 0,25 procent. Målet var tidigare ett intervall på 1,00 och 1,25 procent. Banken inför samtidigt ett massivt lättnadsprogram på totalt 700 miljarder dollar efter virusutbrottet. Det skriver den amerikanska centralbanken i ett pressmeddelande sent på söndagskvällen.

Enligt Fed har ”coronavirusutbrottet skadat samhällen och stört den ekonomiska aktiviteten i många länder, inklusive USA”. Centralbanken räknar med att behålla nollräntan tills man är säkra på att ekonomin har ridit ut stormen.

Stödköpen på motsvarande knappt 6 800 miljarder kronor kommer att inledas på måndagen med summor på 40 miljarder dollar åt gången, uppger Fed.

Powell vill inte ha minusränta

Federal Reserve är fortsatt emot att ta styrräntan in i negativt territorium.

Det sa Fed-chefen Jerome Powell vid en pressträff på söndagen, efter räntesänkningen med 100 punkter till 0-0,25 procent.

"Vi ser inte negativa policyräntor som en lämplig policyrespons", sa han enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Swaplinan kordineras mellan centralbanker

Federal Reserve har tillsammans med en rad andra centralbanker kommit överens om att säkra likviditeten genom sänka räntan för den stående swaplinan i dollar. Det uppgav Federal Reserve på söndagskvällen.

Åtgärden genomförs tillsammans med Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB och Swiss National Bank.

Centralbankerna ska också börja att veckovis erbjuda 84-dagarslån i dollar, som tillägg till sjudagarslånen. Detta börjar den 16 mars.

Annons

Annons

Mnuchin tror inte på recession

Finansminister Steven Mnuchin tror inte att USA:s ekonomi går in i recession på grund av coronaviruset, även om tillväxten väntas bromsa in.

Det sa han i ABC:s "This week" på söndagen, enligt Bloomberg News.

– Senare under året, så kommer den ekonomiska aktiviteten uppenbarligen att ta fart efter att vi hanterat viruset, sa han.

Bank of Japan inför nytt låneprogram

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid ett extrainsatt möte på måndagen att tillföra mer stimulans via ökade tillgångsköp och att införa ett nytt låneprogram. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Nedåt på Asienbörser

Flera av de ledande Asienbörserna inledde måndagens handel med nedåtgående index. Efter räntesänkningen rasade Wall Street-terminerna med Dow Jones ner över 1 000 punkter.

Vishu Varathan, chefsstrateg vid Mizuho Bank, menar att Fed verkar sakna ”silverkulan”, trots att man släpat fram det stora artilleriet.

”Ironiskt nog kan marknaden ha uppfattat Feds respons som panik, vilket gödde den egna rädslan”, skriver han i ett kundbrev.

Australiens centralbank redo köpa statsobligationer

Australiens centralbank, RBA, uppgav på måndagen att de är redo att köpa statsobligationer och att de kommer att annonsera mer åtgärder för att stötta ekonomin på torsdagen.

Kinas detaljhandel backade 20 procent

Detaljhandeln i Kina minskade med 20,5 procent i januari-februari, jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av data från Kinas nationella statistikbyrå, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Väntat var en nedgång med 4,0 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Apler avböjer omval

Collectors styrelseordförande Lena Apler har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval till Collectors styrelse inför årsstämman den 27 april 2020. Det framgår av ett pressmeddelande. Som tidigare informerat föreslår valberedningen val av vice ordförande Erik Selin till ny styrelseordförande.

Nya Zeeland sänker räntan

Nya Zeelands centralbank, Reserve Bank of New Zeeland (RBNZ), sänkte på måndagen styrräntan med 75 punkter till 0,25 procent.

RBNZ ändrade styrräntan senast den 7 augusti 2019, då den sänktes med 50 punkter.