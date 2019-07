Fastighetschef lämnar Victoria Park

Victoria Parks nuvarande fastighetschef Ola Svensson har på egen begäran valt att lämna bolaget för nytt uppdrag inom fastighetsbranschen, framgår det av ett pressmeddelande.

Olas sista arbetsdag blir under september 2019.

Victoria Parks vd Per Ekelund, tillika fastighetschef under 2013-2018, kommer tills vidare även inneha rollen som fastighetschef.



– Jag vill tacka Ola för hans dedikerade insatser och engagemang i bolaget. Under sin ettåriga tid hos oss som fastighetschef har han haft en betydande roll i vårt förädlingsarbete för attraktivare bostadsområden. Under perioden har vi bland annat tillträtt drygt 2 000 lägenheter i Haninge och där byggt upp en lokal förvaltningsorganisation.

Annons

Annons

– Vi har även framgångsrikt infört central kundservice för såväl ökad service till våra kunder som en mer effektivare förvaltning. Jag har känt Ola i 15 år och med hans gedigna kunnande om fastighetsbranschen önskar vi honom lycka till i sitt nya uppdrag, säger Victoria Parks vd Per Ekelund.

Victoria Parks ledning kommer därmed bestå av vd & Fastighetschef Per Ekelund, cfo Tommy Åstrand och hr & csr-chef Liselott Wennerström.

I slutet av maj ansökte Voctoria Park om avnotering från Nasdaq Stockholm. Majoritetsaktieägaren Vonovia har, genom helägt dotterbolag, påkallat inlösenförfarande avseende resterande aktier i Victoria Park. Vonovia kontrollerade då cirka 91,4 procent av det totala antalet aktier i Victoria Park.