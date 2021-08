FAR:s utbildningar lockade över 17 000 deltagare under förra verksamhetsåret. Och medlemsrådgivningen tog emot 2 575 ärenden och hade öppet hela sommaren för att kunna svara på frågor kopplade till coronastöden. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det var ett intensivt år med fokus på stödpaket och hållbart företagande. Men mitt i allt det svåra, med osäkerhet, restriktioner och distansering, samlade vi på oss nya lärdomar och erfarenheter. Digitaliseringen tog fart och vi upptäckte nya sätt att mötas, samarbeta, genomföra utbildningar och att hantera allt annat som behövs för att driva FAR:s verksamhet framåt, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman i en skriftlig kommentar.

Bland de viktigaste händelserna under året nämns bland annat att Åsa Lundvall, auktoriserad revisor på EY, valdes till ny ordförande och att FAR definierar branschen i en branschrapport.

FAR hade under verksamhetsåret drygt 5 000 medlemmar och drygt 1 000 anslutna medlemsföretag med sammantaget runt 16 000 medarbetare. FAR ordnade under året närmare 300 utbildningstillfällen med drygt 17 000 deltagare. Omsättningen för FAR var 157 miljoner kronor (161) med ett resultat efter finansiella poster om 7,9 miljoner kronor (4,8).

FAR har brutet räkenskapsår 1 maj-30 april och årsstämman, som godkänner årsredovisningen, hålls den 23 september.