Färre bolag än tidigare noteras i Stockholm

Noteringar Klart färre bolag än tidigare har gått till den svenska börsen under 2018, skriver DI. För helåret 2017 var siffran 14, men i år har hittills fem bolag gjort entre på Stockholmsbörsen. Bland orsaker nämns att bolagen börjar hitta sin finansiering på annat håll samt att färre bolag är mogna för börsen. Under 2014-2016 skedde 12, 18 respektive 12 noteringar.

Det kapital som samtidigt anskaffats har minskat till knappt 4 miljarder kronor - en bråkdel av tidigare års facit, och bara ett bolag har tagit in mer än 200 miljoner euro vid sin notering, och det rör sig om det finska fastighetsbolaget Cibus, som listades på First North. Antal 2014-2017: 3, 3, 2, 3.

Information vid digitala lån

Bank Svenska Dagbladet skriver det är stora skillnader mellan vad storbankerna kräver för information innan de beviljar eller nekar ett digitalt lån. Danske Bank kräver mest information, till exempel hur många bilar äger hushållet. Handelsbanken är den enda som frågar om borgensåtagande. Digitala lån erbjuds numera av de flesta storbanker. Kunderna uppmanas att mata in sina uppgifter digitalt och får sedan ett svar på skärmen. Mest data kräver Danske Bank.

Hög privat skuldsättning i Sverige

Debatt På debattsidan i Dagens Industri skriver nationalekonomen Tino Sanandaji, aktuell med boken ”Tiotusen miljarder: Lånekalaset och den förträngda baksmällan”, att vi låter det politiska spelet skymma det vi verkligen borde uppmärksamma: Den höga privata skuldsättningen och den låga tillväxten i BNP per capita. De offentliga finanserna går med överskott och den offentliga sektorns skulder har sjunkit med 400 miljarder kronor sedan 2005. Men den privata sektorns skulder uppgår till 10 000 miljarder kronor och uppgår till 234 procent av BNP. Och även om ökningstakten dämpats något på grund så fortsätter skulderna att växa från redan höga nivåer. Den svenska privata sektorn är numera den sjätte mest skuldsatta i världen. Han beskriver bland annat att det är fel att tro att en hög nettoförmögenhet hos hushållen skulle utgöra ett skydd för överskuldsättning. Det beror bland annat på att en stor del av tillgångarna är låsta i olika former av pensionssparande, att ägandet är ojämnt koncentrerat till ett relativt fåtal, och att bubblor blåser upp värdet på hushållens tillgångar i form av fastigheter och värdepapper.

1,1 miljoner svenskar surfar inte

Internet Idag onsdag släpper Internetstiftelsen i Sverige den årliga rapporten "Svenskarna och Internet". Årets rapport fokuserar bland annat på digitalt utanförskap och de som sällan eller aldrig använder internet.

“Allt fler tjänster blir 100 procent digitala och då riskerar man att missa de här 1,1 miljonerna människorna”, säger Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, till SR.

Nytt för i år är att man undersökt sällananvändarna, de som använder Internet mer sällan än varje dag, och hur inkluderade de känner sig i det digitala samhället.

Det finns en risk att man glömmer bort att det finns 1,1 miljoner svenskar som inte är dagliga användare av internet och det finns en risk att resten av samhället rusar vidare.

Bland de som använder internet sällan är de flesta äldre. Ola Nilsson, sakkunnig på Pensionärernas riksorganisation, PRO, delar bilden av att många äldre upplever ett digitalt utanförskap, han säger att det kan handla om att fysiska parkeringsautomater och kontanthantering försvinner och att Bank-ID och Swish tar över allt mer.

Svedberg ökar ytterligare i Amasten

Fastigheter Stig Svedberg, ägare till Tvättbjörnen Holding, har förvärvat ytterligare stamaktier i Amasten. Transaktionen har skett utanför börsen och innefattar 5 miljoner stamaktier från Warivi Holding AB. Förvärvet har skett till en aktiekurs om 4,50 kronor per stamaktie. Den totala köpeskillingen för aktieposten uppgår till 22 500 000 kronor och motsvarar 2,9 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Bolaget.

Stig Svedbergs totala ägarandel, privat och via bolag, uppgår nu till cirka 100 miljoner kronor, motsvarande 12 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i bolaget. ”Vi ser en styrka och goda framtidsutsikter i Amasten, där vi kommer att utöka vårt ägande ytterligare ”, säger Stig Svedberg, vd Tvättbjörnen, i ett pressmeddelande.

Trumps arv utreds

USA Donald Trump och hans syskon berikades med pengar från sin pappas fastighetsimperium genom ett omfattande och utdraget upplägg, som bland annat gick ut på att undvika gåvo- och arvsskatt. Det skriver New York Times efter en omfattande granskning. Enligt tidningen finns inslag av ”direkta bedrägerier” och skatteexperter menar att familjen kan ha agerat olagligt. Vita huset avfärdar anklagelserna och kallar dem missvisande. Trumps advokat säger att “anklagelserna om bedrägeri och skattesmitning är 100 procent falska”.

Sammanlagt ska Donald Trump, enligt New York Times, ha ärvt omkring 413 miljoner dollar från pappans byggimperium. Betydligt mer än den enda miljon han själv uppgett att han fått, rapporterar SR.

Stämmer siffrorna betyder det att barnen Trump bara betalat en tiondel så mycket skatt som de borde ha gjort på arvet från föräldrarna. Nu granskar skattemyndigheten i delstaten New York uppgifterna om att ett skattebrott eventuellt kan ha begåtts.

Stubb vill efterträda Juncker

EU Alexander Stubb, tidigare premiärminister i Finland, kandiderar till ordförande för EU-kommissionen. Kandidaturen offentliggjorde han formellt igår tisdag, enligt Bloomberg News. Han vill efterträda Jean-Claude Juncker vars mandat löper ut i oktober 2019. En annan kandidat är den tyske kristdemokraten Manfred Weber, rapporterar Direkt.

Amazon höjer minimilönen i USA

Löner Amazon ökar minimilönen de betalar till sina arbetare i USA och i Storbritannien. Jeff Bezos, vd för Amazon, sa att företaget hade ”lyssnat” till sina kritiker, när han annonserade de nya lönegolven – 15 dollar per timme i USA (135 kronor) och 9,50 pund i timmen (111 kronor), i Storbritannien med en högre lön i London 10,50 pund per timme (123 kronor) – som skulle börja nästa månad, rapporterar Financial Times.

I USA kommer 250 000 fast anställda och 100 000 säsongarbetare ta del av de nya minimilönerna. I Storbritannien kommer den nya lönen att gagna 17 000 reguljärt anställda och 20 000 tillfälligt anställda. Amazon har 575 000 arbetare runtom i världen. En analytiker uppskattar att den högre lönen kommer att öka kostnader mellan 900 miljoner dollar och 1,8 miljarder dollar i USA. Det påverkar inte finanserna särskilt mycket. Det blir mindre än en procent av de 235 miljarder dollar i intäkter för i år. Amazon har länge kritiserats för sina dåliga anställningsvillkor. Tidigare i år strejkade anställda i Spanien och Tyskland.

Zuckerbergs hånade köp blev en succé

IT När Facebook köpte Instagram 2012 fick prislappen en del att tvivla på Mark Zuckerbergs mentala hälsa. Sex år senare har värdet ökat med 14 000 procent och köpet har blivit räddningen för ett imperium på dekis. Men grundarnas avhopp väcker frågor, skriver Andreas Cervenka i DI.

Aktier för den som vill sova lugnt

Börs I Dagens Industri listar Magnus Dagel 15 aktier som ska ingå in en portfölj för den som vill sänka sin risk och som vill sova lugnt om natten. Han skriver att dessa aktier är så lång från bioteknikaktier som man kan komma. Han citerar Warren Buffet: Det finns två enkla regler att förhålla sig till för investeringar. Den första är ”förlora aldrig pengar” och den andra är ”kom ihåg den första regeln”. Bland de 15 aktierna finns försäkringsbolaget Sampo, läkemedelsbolagen Roche och Sanofi och dagligvaruföretagen Nestlé och Coca-Cola.

Danmark förbjuder bensin och diesel

Bilar Den danska regeringen kommer att föreslå ett förbud mot att sälja nya bensin- och dieselbilar från 2030. Det säger en talesperson för det danska klimat-, energi- och byggministeriet till Reuters. Förslaget följer liknande förbud från 2040 i Storbritannien och Frankrike.

Tencent Music ansöker om IPO

Notering Den kinesiska techjätten Tencent ansökte under tisdagen hos den amerikanska finansinspektionen SEC om att börsnotera sin musikdivision Tencent Music i USA, rapporterar Reuters. Spotify är en av storägarna i bolaget.

Israelisk säkerhet i New York

IT-säkerhet Israeliska Haaretz skriver att venture capital-bolaget Jerusalem Venture Partners har utnämnts till partner i New York City cybersäkerhetscenter. New York City Economic Development Corporation har valt ut JVP som en partner för att etablera ett globalt cybersärhetscenter i staden. Initiativet kommer att finansieras med 30 miljoner dollar från staden New York och 70 miljoner från privata fonder. Övriga partners är bland andra Columbia University, New York University och den israeliska venture capital-firman. JVP har etablerat en hub i New York City för att fokusera på cybersäkerhet, artificiell intelligens och stor data teknologi för att betjäna finanssektorn, media och hälsovården och andra verksamheter.

Arga franska pensionärer

Frankrike Le Figaro économie skriver att pensionärerna intar gatorna för att försvara sin köpkraft. Nio fackföreningar samlar pensionärerna på place de la République i Paris för att protestera mot den svaga uppräkning av pensionerna och deras minskade köpkraft. Samtidigt samlas den franska regeringen för att diskutera en reform av pensionerna. I augusti annonserade regeringen att pensionärerna inte skulle kompenseras för 2019 års inflation. Pensionerna kommer endast att öka med 0,3 procent för 2019 och 2020 trots att inflationen redan är mer än två procent på årsbasis. Senast protesterade 2 300 pensionärer i Paris mot dessa försämringar.

Amerikansk-israelisk läkemedelsstrid

Patentintrång Israeliska Haaretz skriver att det amerikanska läkemedelsbolaget Lilly besegrat det israeliska läkemedelsbolaget Teva som stämt Lily över ett migränläkemedel. Teva försökte att blockera sin konkurrent Lily från att lansera sitt migränläkemedel Emgality på den amerikanska marknaden. En federal domare stoppade Tevas försök att stämma Eli Lilly för patent intrång. Tevas eget migränläkemedel Ajovy godkändes av den amerikanska hälsomyndigheten FDA i september.