Få storföretag i IT-nationen Sverige medvetna om IT:s miljöpåverkan

Sveriges storföretag är betydligt mindre medvetna om hur deras IT-användning påverkar miljön, jämfört med storföretag i andra länder. Även antalet svenska storföretag som har en hållbarhetsplan med definierade mål är betydligt lägre jämfört med andra länder. Desstuom tillhör Sverige de länder som producerar mest elektroniskt avfall. Det visar data i Capgeminis rapport ”Sustainable IT”.

I Sverige är endast 20 procent av storföretagen medvetna om att deras IT-användning påverkar klimatet, vilket kan jämföras med dubbelt så många (43 procent) bland internationella storföretag. Indien är landet med högst medvetenhet enligt rapporten, på 60 procent, följt av Nederländerna (51 procent), Frankrike (49 procent) och Tyskland (49 procent).

– Jag och många med mig är säkert överraskade av att Sverige har den lägsta medvetenheten jämfört med de andra deltagande länderna i undersökningen. Vi ser att Sverige har en annan självbild än det som framkommer i rapporten, säger Susanne Siberg, ansvarig för digital acceleration på Capgemini Invent i Sverige till Realtid.

– IT och digitaliseringen har två ansikten: ett ansikte som möjliggörare för att ta fram lösningar som hjälper oss i vårt miljöarbete men också en del som konsumerar och lämnar carbon footprint. I Sverige kan det handla om att man inte lagt fokus på IT-organisationens klimatpåverkan.

Vidare visar rapporten att enbart 13 procent av de undersökta svenska företagen har en hållbarhetsplan med definierade mål och bara en fjärdedel (26 procent) redovisar sin IT-användnings miljöpåverkan.

– Visserligen är största delen av elen som produceras i Sverige förnyelsebar, men det betyder inte att vi kan slösa med den. Svenska företag som i andra sammanhang jagar hållbarhet har uppenbarligen en blind fläck inom IT-området.

Sverige bland länderna som producerar mest elektroniskt avfall

Enligt Capgeminis rapport toppar Norge globalt vad gäller mängden producerad elektroniskt avfall under 2019 med 26 kilo per person. På andraplatsen återfinns Storbritannien (23,9 kg/person), följt av Nederländerna (21,6 kg/person). Sverige finns på sjundeplatsen med 20,1 kilo per person. Även Indien finns på listan, på plats 13, med 2,4 kilo per person.

Undersökningen som rapporten delvis bygger på genomfördes under perioden december 2020-januari 2021 bland 1 000 storföretag vars omsättning överstiger 1 miljard dollar i sammanlagt 14 länder. Av dessa 100 företag var 69 företag svenska.