ABB vinstvarnar

Verkstadsjätten ABB vinstvarnar. Bolaget räknar med att intäkterna för samtliga verksamheter kommer att falla i första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Även Ebita-marginalen antas bli lägre i samtliga verksamheter. Inom robot- och automation förväntas både försäljningen och orderingången falla med 20 procent.

Oljepriserna rasar –igen

Priset på olja föll kraftigt natten till måndag. Tidigt på måndag morgon är brentoljan ner 9,2 procent medan WTI-oljan faller med 6,4 procent. Det innebär att oljan handlas kring sin lägsta nivå sedan 2002. Bakom den svaga utvecklingen på olja finns priskriget mellan Opec och Ryssland samt minskade efterfrågan i spåren av covid-19.

EY köper designbyrån Doberman

Revisions- och strategikonsultjätten EY köper den hyllade designbyrån Doberman. Enligt EY:s Nordenchef är förvärvet viktigare än någonsin.

– Många hade lagt ner en sån här affär, men för oss är det tvärtom, säger Nordenchefen Jesper Almström i Dagens Industri.

Doberman har funnits i 20 år och omsatte år 2018 116 miljoner kronor. Köpeskilling är inte offentlig.

Qliro skjuter upp börsnotering

Qliro Group meddelar i ett pressmeddelande att man skjuter upp sin nyemission och börsnotering av Qliro AB. Qliro äger bland annat Cdon och e-handelssajten Nelly.

Gardell och Billing ger Bolund svar på tal

Finansmarknadsminister Per Bolunds utspel om att svenska bolag inte ska dela ut pengar i form av utdelningar till sin ägare får mothugg. Per Bolund säger till Sveriges Radio att det i vanliga fall ”inte är regeringens sak att uppmana privata företag på ett sätt som detta, men att sådana förutsättningar råder”. Nu får Per Bolund mothugg av Alectas vd Magnus Billing och Cevians grundare Christer Gardell i Dagens Industri.

– Det är bolagsstyrelserna som ska göra bedömningar om utdelningar. Det är rimligen inte något staten eller Per Bolund ska ha åsikter om, säger Alectas vd Magnus Billing till DI.

–Jag tror att det är fel att politiker ska bestämma hur börsnoterade bolags balansräkningar ska se ut. Det bör överlåtas till kompetenta styrelser som är bäst skickade att fatta dylika beslut. Jag är övertygad om att samtliga styrelser gör omdömesgilla överväganden vad gäller utdelningar under dessa turbulenta tider, säger Christer Gardell till DI.

Tyska fastighetsmarknaden i fara

Tysklands fastighetsägarorganisation ser en allvarlig potentiell kris framför sig. Detta om fler bolag gör som Adidas och svenska H&M och inte vill betala hyran för stängda butiker. Om så fall blir fallet innebär det ”slutet för fastighetsmarknaden”, enligt Kai Warnecke, ledare för de tyska fastighetsägarnas branschorganisation. Detta enligt TT.

USA:s BNP faller med 10 procent tror JP Morgan

Den amerikanska storbanken JP Morgan befarar en tuff utveckling för den amerikanska ekonomin. Banken tror att det första kvartalet kommer att innebära BNP-tillväxt på minus 10 procent i första kvartalet i år. Det andra kvartalet blir än värre – då tror JP Morgan på en BNP-tillväxt på minus 25 procent. För inte alltför länge sedan trodde banken att det första kvartalet skulle stanna på minus 4 procent och minus 14 procent för det andra kvartalet.

Ökad risk för finansiella bubblor

Risken för finansiella bubblor har ökat efter coronaviruset utbrott. Den slutsatsen drar flera ledande ekonomer i ett stort reportage som TT har gjort. Det är den stora mängden pengar och andra stimulanser som riskerar att dra upp inflationen. Men enligt ekonomerna TT har talat med finns inget alternativ till de extrema åtgärder som diskuterats.

– Man är ju väldigt nära det som kallas helikopterpengar nu, säger SEB:s räntestrateg Lina Fransson.

Ving kan tvingas permittera enligt SvD

Svenska Dagbladet Näringsliv rapporterar att Petter Stordalens och Altors resebolag Ving inom kort kan tvingas att permittera en stor del av sin personal. Enligt norska tidningen Dagens Næringsliv förlorar Petter Stordalen 250 miljoner norska kronor i månaden på coronakrisen. Stordalens hotellkedja Choice har redan genomfört stora varsel.

”Inte finansministerns sak hur mycket pengar Volvo delar ut”

Finansminister Magdalena Andersson ska inte lägga sig i hur mycket pengar Volvo väljer att dela ut till sina aktieägare. ”Finansministerns agerande påminner om en tid då Socialdemokraterna trodde de ägde Sverige”, skriver Luf:s ordförande Romina Pourmokhtari i en debattartikel i Expressen.

Hon argumenterar vidare: ”utdelningar är livsviktiga för välfungerande marknadsekonomier. Det gör att pengar kan flyttas från företag som inte behöver dem, som Volvo som permitterat sin personal, till exempelvis medicinföretag som i coronatider behöver nytt kapital. På så sätt kan man investera i läkemedel och medicinteknik.”

Svag utveckling på börserna i Asien

Både de kinesiska börserna och börsen i Japan utvecklades svagt natten till måndag. Börsen i Hongkong har fallit med, 1,14 procent medan Japans breda index faller med 3,44 procent. Shanghais kompositindex backar med 1,6 procent.