”Extremt stort intresse från investerarna för proptech”

Proptech Sweden grundades 2019 och lanserades i mars i år. Organisationen har nu omkring 25 medlemmar. Man samlar och försöker ta tillvara gemensamma intressen för proptechbranschen – digital teknik och innovation för fastigheter. Ett exempel på medlemmar är Lifvs, som arbetar med obemannade livsmedelsbutiker i landsorten. Ett annat är Ingrid Cloud, ett AI- och molnbaserad system för att simulera vinden i städer och fastigheter.

– Vi har fått in allt från små bolag till de största, som Veidekke och Skanska. Vi har 30 inkommande medlemsförfrågningar varje vecka och jag räknar med att vi har 50-60 medlemmar i slutet av året, säger Roger Tofft, grundare av och ordförande för Proptech Sweden.

Hur stort är intresset för proptech från investerarnas sida?

– Det är extremt stort. Ett exempel är investerareventet Revelation. De för samman 60 investerare från Europa med 300 proptechbolag. Dessutom ingår bland annat EU:s Proptech House, där jag precis har blivit invald i styrelsen och som innebär att jag nu ska jobba närmare EU-kommissionen.

Hur märks intresset från svenska investerare?

– Vi märker en ökning. Band annat från Stronghold och deras nya investmentbolag tillsammans med Vincero, Buildroid.

Hur pass lätt är det att få kapital till investeringar – har det skett några förändringar under coronakrisen?

– Just nu är det inte så lätt att få in tio miljoner. Många har fått göra ändringar för stunden när det gäller anskaffning av kapital. Men på 6-12 månaders sikt ser vi att proptech gör samma resa som fintech har gjort. Mycket av tekniken som skulle ha skett på tio år sker nu på två-tre år.

Experter ser och förutspår stora förändringar i hur vi använder exempelvis kontorsytor i coronakrisens spår. Många tycker att det fungerar bra med hemarbete och det är rimligt att anta att kontorsytorna kan minskas eller utnyttjas annorlunda. I den här förändringen har proptechbolagen mycket att göra.

– Exempel är in- och utpassager samt bättre mötesbokning med system som håller reda på hur många som är lämpliga att ta in varje dag med hänsyn till distansen mellan människor.

Andra exempel är acceskontroll via telefonen som gör nycklar och brickor överflödiga. Ytterligare exempel är sensorer och mätare för luftfuktighet och inomhusklimat.

– Något man diskuterar mycket just nu är vilka proptechbolag som kan komma med den smartaste lösningen för hur man skapar mer flexibla kontorsytor, säger Roger Tofft.

Häromveckan utsågs finalisterna i EU proptech awards. 50 bolag pitchade – virtuellt – för 50 jurymedlemmar. Tio gick vidare till finalen på fastighetsmässan Mipim, som har flyttats fram till i september och som det nu ser ut kommer att äga rum fysiskt i Paris.

– För första gången någonsin kom ett svenskt bolag med i finalen.

Bolaget ifråga heter Egain och sysslar med energioptimering i bostadshus. Riskkapitalbolaget Summa Equity är majoritesägare.

– Egain är med i vår community och har redan lyckats ta flera internationella kunder, säger Roger Tofft.

Han bor själv i London och ska där tillsammans med svenska handelskammaren anordna träffar mellan bolag, investerare och fastighetsägare.

– Det sker i oktober, men det får jag återkomma om.