"Extremt stort intresse för börsen"

Under februari gjorde Nordnets kunder totalt 4 104 376 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 205 219 avslut i snitt per börsdag.

– Det har varit extremt stort intresse för börsen bland privatspararna under februari, och på Nordnet har vi aldrig tidigare sett lika många affärer under en enskild månad. Anledningen är förstås oro för vilka effekter spridningen av coronaviruset får på världsekonomin, men vi har också haft en rapportperiod som har hjälpt till att driva upp aktiviteten, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet i en skriftlig kommentar.

– Börserna låg länge på plus under februari, som mest med drygt 6 procent. Börsen visade en enorm styrka och negativa nyheter fick knappt någon effekt alls på kurserna. Detta scenario förändrades radikalt under månadens sista dagar, när börsen tappade så mycket som 12 procent på en dryg vecka, säger Johan Tidestad.

Tabellen visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.