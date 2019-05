EU:s revisionspaket sätter käppar i hjulet för the Big Four

Under tisdagen blev det känt att Goldman Sachs för första gången någonsin väljer en annan aktör än någon av revisionsjättarna i "the Big Four" (Deloitte, PWC, Ernst & Young och KPMG).

– Det är med stolthet vi kan berätta att vi blivit valda som revisorer i Goldman Sachs i UK och Tyskland, säger Mazars Sverige-vd Marianne Sandén-Ljungberg till Realtid. Men hon vill inte uttala sig om hur uppdraget ser ut, hur långt uppdraget är eller vad uppdraget innebär för byrån.

Inte heller PWC vill uttala sig om vad det innebär för byrån att förlora en så stor kund som Goldman Sachs eller om byrån riskerar att förlora andra stora kunder utan hänvisar till en artikel om affären i Financial Times. Av denna framgår att bytet från PWC till Mazars gäller revisionstjänster i Europa. Och det är inte missnöje med PWC:s tjänster som ligger till grund för bytet utan EU:s revisionspaket. Det senare trädde i kraft 2016 och syftar till att luckra upp the Big Fours dominans på revisionsmarknaden och att bidra till högre kvalitet. Regelverket är även applicerbart på amerikanska och asiatiska företag som anses vara företag av “allmänt intresse” i Europa.

En av de största förändringarna är kravet på rotation av revisionsbyrå. För börsföretag som inte är finansiella företag ska en upphandling av revisionsuppdraget göras efter tio år. Om ett finansiellt eller noterat bolag, som är av allmänt intresse, har en enskild person som vald revisor gäller en maxtid på sju år. Dessutom finns det restriktioner i hur stor andel rådgivningstjänster revisionsbyrån får erbjuda när samma kund även köper revisionstjänster från byrån.

Det är Storbritanniens konkurrensmyndighet som ligger bakom påtryckningarna på Goldman Sachs att dela upp deras köp av revisionstjänster och av rådgivningstjänster mellan olika byråer.

Goldman Sachs betalade PWC drygt 630 miljoner kronor i revisionskostnader under 2018. Enligt kontraktet räknar Mazars med att tjäna upp till cirka 50 miljoner kronor, enligt Financial Times. Mazars uppdrag för Goldman Sachs börjar år 2021.

Mazars är en global advokatbyrå med 23 000 medarbetare och verksamhet i 89 länder. Huvudkontoret ligger i Paris i Frankrike.