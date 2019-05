Euronext vinner kampen om Oslobörsen

Euronext vinner kampen om Oslobörsen

Enligt källor till Nettavisen går fransk-nederländska Euronext segrande ur kampen om Oslobörsen. Nasdaq hade lagt ett lika högt bud, men Nasdaq hade samtidigt lobbat för att den nya ägaren skulle få en ägarandel om minst två tredjedelar. Norges finansdepartement har enligt Nettavisen gått på Euronext linje. Euronext får en ägarandel på över 50 procent.

Buden har legat på 158 norska kronor per aktie, vilket värderar företaget till 6,8 miljarder norska kronor, motsvarande 7,5 miljarder kronor.

Ny börsoro efter frostiga handelssamtal

De stora asiatiska börserna går ned första handelsdagen efter att USA har infört nya tullar mot Kina. Dessutom har USA:s president Donald Trump hotat om nya. Nikkei var ned 0,5 procent tidig morgon, Shanghai ned 1,0 procent och Shenzen 0,7 procent.

Investerare i USA befarar att volatiliteten på börsen kommer att öka till följd av de nya handelsmotsättningarna, skriver Wall Street Journal. Det eftersom datadrivna fonder som har köpt mycket aktier under relativt lugn nu kan komma att sälja i stora mängder.

Uber dålig investering

Axios konstaterar att många som har investerat i Uber har förlorat stora pengar på nedgången under den första handelsdagen.

Uber har sedan 2016 tagit in drygt 15 miljarder dollar i kapital för i snitt 48,8 dollar per aktie. Vid börsintroduktionen tog företaget in ytterligare 8,6 miljarder dollar, till 45 dolalr per aktie. Efter första handelsdagen stod aktien i 41,6 dollar. Enligt Axiuos innebär det att 81 procent av det investerade kapitalet nu ligger back.

Nätmäklaren Nordnet registrerade 23 000 omsatta aktier i Uber första handelsdagen, och ett par hundra avslut. Det är relativt lite, exempelvis jämfört med de 120 000 aktier som omsattes i Spotify under dess första handelsdag, skriver DI.

Annons

Annons

Afrika snart största fihandelsområdet

Det afrikanska frihandelsområdet AfCTA träder i kraft vid månadsskiftet. Med över 1 miljard människor blir det världens största frihandesområde, sett till antalet människor, skriver Financial Times.

De flesta afrikanska länder är med, det stora undantaget är Nigeria.

Starbreeze säljer asiatisk spelutvecklare

Den krisande svenska datarspelsutvecklaren Starbreeze säljer sin andel på 91,82 procent i indiska Dhurva med 320 anställda, skriver TT. Starbreeze räknar med att få loss 7,9 miljoner dollar, motsvarande 76 miljoner kronor, på affären.

Hälften av svenskarna tror på sämre konjunktur

49 procent av svenskarna tror att konjunkturen kommer att försämras under återstoden av året, visar en enkät som Sifo har gjort på uppdrag av Fastighetsbyrån.

Kraftigt ökad personalstyrka hos Finanspolisen

Sedan 2016 har Finanspolisen ökat personalstyrkan med 40 procent, skriver Dagens Industri. En stor orsak är den ökade mängden ärenden om penningtvätt. I fjol tog myndigheten in 19 300 rapporter om misstänkta transaktioner rörande penningtvätt och finansiering av terrrorism. Det är 2 749 fler än 2017, en ökning med 17 procent. Jämfört med 2014 är ökningen hela 110 procent.