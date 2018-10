EU-kommissionen godkänner fusionen mellan Tele2 och Com Hem

Idag meddelande EU-kommissionen att de godkänner sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem.

Idag har EU-kommissionen godkänt fusionen mellan Tele2 och Com Hem. Samgåendet skall bidra till att det nya bolaget ska bli en ledande integrerad operatör i Östersjöregionen.

Com Hems aktieägare får som fusionsvederlag 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje utestående aktie i Com Hem vid slutförandet av fusionen. Samtidigt ansöker Com Hem om avnotering av sin aktie från Nasdaq Stockholm

Allison Kirkby, vd och koncernchef på Tele2, säger i ett pressmeddelande:

–Vi närmar oss slutförandet av fusionen och min ambition att skapa en ledande integrerad operatör i Östersjöregionen kommer snart förverkligas. Jag är oerhört stolt över Tele2-teamets arbete i den här processen och över våra fantastiska resultat de senaste åren.