ESG-dagen 26 oktober 2021: Är du redo för riktigt hållbara investeringar?

Frågorna är många – möjligheterna desto fler.

All företag med fler än 500 medarbetare måste klimatredovisa sin verksamhet, enligt EU-taxonomin. Gröna obligationer växer exponentiellt och nya finansiella produkter med hållbarhetsfokus lanseras löpande. Är du och din organisation redo för riktigt hållbara investeringar?

När ESG nu gått från "klimataktivism" till att bli en integrerad och affärskritisk del av företagens riskanalys och kreditbedömningar blir ESG-policies även en fråga för ekonomiavdelningarna och företagsledningarna. På ESG-dagen den 26 oktober får du alla verktyg och insikter du behöver för att vässa till ditt ESG-arbete! Du får såklart även träffa några av de mest inflytelserika och inspirerande profiler inom området ESG, hållbar finans och och hållbara investeringar.

Eventet äger rum kl. 9:00-16:00. och som gäst kan du välja att delta antingen på plats i Stockholm eller Malmö, alternativt digitalt via länk. ESG-dagen anordnas av Realtid i samarbete med Altitude Meetings.

Välkommen till ESG-dagen 26 oktober i Stockholm och Malmö.

Joakim Båge, Senior Advisor @Wildeco, och Yasemin Arhan Modéer, vd och grundare på Altitude Meetings, modererar dagen från både Stockholm och Malmö.

Talare

Sasja Beslik, Managing Director, Head of Sustainable Finance Development at Bank J. Safra Sarasin Ltd

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd, Handelsbanken Fonder

Programmet är under uppbyggnad och vi presenterar nya talare löpande.

Moderatorer

Joakim Båge, senior advisor, @Wildeco

Maria Pellborn, vd, Realtid Media

Yasemin Arhan Modéer, vd och grundare, Altitude Meetings

Nyfiken om att medverka eller vara sponsor?

För kontakt angående medverkan eller sponsring, kontakta Joakim Båge, Wildeco, joakim.bage@wildeco.se eller Maria Pellborn, Realtid, maria.pellborn@realtidmedia.se

Programmet

Programmet pågår preliminärt mellan kl 09.00-16.00 och innehåller interaktiva moment.

Biljettpriser

Ordinarie pris 3990 kr exkl. moms

Early bird pris 2990 kr exkl. moms SAMT premiumprenumeration på Realtid.se för endast 1 krona! Länken får du i din bekräftelse när du registrerat dig. OBS! Gäller endast vid anmälan före 25 augusti 2021!

Medverka på plats!

Vi ser fram emot att kunna erbjuda ett begränsat antal deltagare att medverka på plats i både Stockholm och Malmö, en unik möjlighet att mingla och nätverka!

Pris 995 kr exkl. moms. Din plats bokar du när du registrerar dig.

Vänligen observera att denna summa EJ är återbetalningsbar i det fall att myndigheternas restriktioner gällande ex covid-19 skulle förändras

Vart?

Digitalt

Digitalt medverkar du via hopin.com (länk skickas till alla anmälda innan eventet)

På plats?

Under hösten 2021 öppnar Stureplansgruppen en unik anläggning – Sergel HUB.

På Sveavägen, precis vid Sergels Torg, skapas Sveriges modernaste mötesplats och den 26 oktober öppnar de upp för ESG-dagen.

Stockholm

Sergel HUB, Sveavägen 10A, Stockholm

www.sergelhub.se

