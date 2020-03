Erik Penser ställer in sin bolagsdag

Det blir inga bolagspresentationer live idag från Erik Penser Bank som ställer in Bolagsdagen på grund av coronasmittan – presentationerna spelas istället in berättar analyschefen Robert Tovi.

Idag skulle Erik Penser Bank ha anordnat sitt evenemang Bolagsdagen men det blir inte av. Bland 26 bolag som skulle ha presenterat sig inför publik finns Mekonomen, Gunnebo, Bulten och Avanza Bank. Majoriteten av de deltagande företagen filmas istället och publiken får ta del av presentationerna via webben. Tråkigt, tycker analyschefen Robert Tovi.

– Med tanke på allvaret i situationen och hur samhället i övrigt agerar behöver även vi göra vår del för att inte utsätta kunder och personal för den ökade risk det kan innebära med större evenemang. Totalt bedömer vi att närmare 250 personer skulle ha vistats i våra lokaler, säger Robert Tovi.

Hur tänker ni nu kring att nå ut med presentationerna?

– Vi kommer att låta de bolag som skulle ha hållit presentationer för våra kunder att istället spela in presentationerna på banken. En övervägande del av bolagen kommer att finnas på plats för detta. Utöver presentationerna kommer vi att spela in kortare intervjuer med presentatörerna. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på Penser Acess hemsida, Twitter, Linkedin et cetera. Vi tycker nog att detta är så bra lösning som, på kort varsel, går att åstadkomma.

Vad innebär det här för de bolag som ska vara med?

– Självklart hade samtliga bolag föredragit att hålla sina presentationer inför, vår vanligtvis, mycket insatta och intresserade kundkrets. Det är ju lättare att få flyt i en presentation när man pratar inför en större åhörarskara, än som nu blir fallet, inför en analytiker, några mäklare och rådgivare. Dynamiken kommer förstås att vara reducerad.

– Med det sagt så bedömer både vi och bolagen att det är bättre att hålla en presentation inför ’’tomma läktare’’, spela in och sända på nätet. I Italien spelas ju numera fotboll inför tomma läktare. Dessutom kommer räckvidden att öka. Normalt sett spelar vi inte in. De som kommer på våra bolagsdagar är därmed de enda som får med sig presentationerna. Men med inspelning och sändning i sociala media mångdubblas publiken.

Vad innebär det för dem som tänkt gå och hur många personer var anmälda?

– På samma sätt som för de presenterande bolagen är det sannolikt mer givande att se en presentation live. Man kan uppfatta nyanser och får möjlighet att ställa frågor. Samtidigt kan de som väljer att se presentationerna att göra det i sitt eget tempo, kanske ta en paus för att ta en kopp kaffe eller byta till sommardäck.

– Sammantaget har vi mötts av stor förståelse både från kunder och bolag. Bolagen tycker dessutom att vi, på kort tid, hanterat detta effektivt och professionellt, vilket vi förstås uppskattar.

– Vi hoppas att alla inblandade – 150-200 kunder, övriga som ser presentationerna på nätet, alla bolag och vår personal – när Bolagsdagen väl är genomförd skall känna sig nöjda med presentationerna av alla de intressanta och spännande bolag som kommer till banken.