Ericsson lade 670 miljoner på mutor i Asien

Ericsson lade 670 miljoner på mutor i Asien

Ericsson betalade ut mutor om totalt 670 miljoner kronor till kunder och regeringsmän genom ett nät av så kallade slaskkonton, enligt Dagens Industri som tagit del av dokument från USA:s justitiedepartement. Ericsson svara på uppgifterna genom detta citat:

"Även om Ericsson hade ett program för regelefterlevnad och ett stödjande kontrollramverk var dessa inte implementerade på ett fullgott vis. Vissa medarbetare i några marknader, varav vissa var högre chefer, agerade otillbörligt och bortsåg medvetet från att implementera tillräckliga kontroller. De hade möjlighet att genomföra transaktioner för illegitima syften och tillsammans med personer underställda dem använde de sofistikerade upplägg för att dölja sina missgärningar", skriver Ericssons presstjänst till DI.

Världens största notering sker i dag

Saudi Aramco börjar handlas i dag på den inhemska börsen Tadawul och blir därmed världens största notering både till värde på sålda aktier, 243 miljarder kronor, och till sammanlagt börsvärde, enligt DN.

Värderingen av det saudiska oljebolaget är på över 16.000 miljarder kronor, drygt tre gånger storleken på Sveriges BNP.

Den statliga oljejätten har haft svårt att locka internationella investerare och enligt Wall Street Journal överväger saudierna nu ytterligare en listning i Asien. Men landet har försökt att sälja in bolaget till världens börser såsom London, new York och Hongkong utan att lyckas. Världens största börser vågar inte ta in Saudi Aramco.

– Det lyser röd varningssignal på många områden. Dels är det ur hållbarhetssynpunkt svårt med produkten olja. Men det som gör det känsligt är ägarskapet – efter mordet på den saudiske journalisten (red anm Jamal Khashoggi) i Istanbul och för att Saudiarabien är en diktatur. Saudi Aramco hamnar oftast mitt i konflikten med Iran och så finns det tveksamheter om hur bolaget behandlar sin personal, säger Joakim Bornold till DN.

Nationalekonom varnar Ingves för att höja räntan

Riksbanken bör akta sig för att fullfölja nästa veckas räntehöjning. Det säger nationalekonomen Annika Alexius till SvD Näringsliv. Om dagens inflationssiffror från SCB är riktigt låga ”vore det ju direkt dumt att höja”, menar hon. Analytiker spår en KPIF-inflation på 1,6 procent.

Annons

Annons

Sveriges position på den globala varuexportmarknaden har stabiliserats

För tredje året i rad är exportmarknadsandelen oförändrad, vilket tydligt indikerar att den nedåtgående trenden sedan början av 2000-talet är bruten. Detta uppger Business Sweden i ett pressmeddelande. Svensk varuexport står idag för 1,1 procent av världsmarknaden, framgår det vidare.

Att Sverige inte längre tappar marknadsandelar på den globala varuexportmarknaden beror på flera olika faktorer. En viktig förklaring är att exporten från tillväxtekonomier som Kina och Indien inte ökar lika snabbt som tidigare. En annan är att investeringskonjunkturen i Europa – dit drygt 70 procent av svensk export går – har tagit lite mer fart sedan 2016.

Sett från importsidan har Sverige dock tappat marknadsandelar i några av sina viktigaste marknader - USA, Storbritannien och Tyskland. Tappet i Norden är däremot inte lika påtagligt, men eftersom Norden sammantaget är Sveriges viktigaste handelspartner blir tappet märkbart, skriver Business Sweden.

Under fjolåret växte svensk export sammantaget i ungefär samma takt som världsmarknaden. De flesta varusegmenten växte i långsammare takt än världsmarknaden, men tre segment ökade i betydligt snabbare takt – fordon, elström och livsmedel.

Ordförande lämnar John Mattson

John Mattson Fastighetsföretagens styrelseordförande, Anders Nylander, har avböjt omval i samband med bolagets ordinarie årsstämma 21 april 2020.

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har för avsikt att till stämman föreslå Johan Ljungberg som ny styrelseordförande.

Blandat på Asienbörserna

USA och Kina förhandlar om att skjuta på de tullar som var planerade att införas denna vecka. På söndag skulle amerikanska tullar till ett värde av 160 miljarder dollar ha införts, men enligt uppgifter från både Peking och Washington talar mycket för att de kommer att skjutas fram.

Efter uppgifterna är Tokyobörsens Nikkei-index ned 0,2 procent vid klockan 6.15 svensk tid, enligt Dagens Industri.

Shanghaibörsen stiger 0,1 procent medan Hongkongs Hangseng-index är upp 0,3 procent.

Australiska ASX 200 har en uppgång på 0,5 procent, medan Sydkoreas Kospi-index stiger 0,3 procent.

Fed väntas lämna räntan orörd

Federal Reserves Federal Open Market Committee avslutar sitt två-dagars politiska möte under onsdagen och ska sedan meddela sitt beslut om räntan. Marknaderna förväntar sig att centralbanken lämnar räntan oförändrad vid mötets slut efter att ha sänkt räntorna tre gånger i rad i år. Efter offentliggörandet kommer centralbanken ”gå i ide” det närmaste halvåret, skriver CNBC. Bank of America menar samtidigt att det finns en liten chans att Fed överraskar genom att signalera en räntehöjning under 2020, skriver Bloomberg.

Oscar Properties justerar ned kapitalbehov

Bostadsutvecklaren Oscar Properties justerar ned det belopp som bolaget bedömer behövs från den pågående företrädesemissionen för att företaget ska få nödvändigt rörelsekapital i emissionen. Beloppet justeras ned från 204 till 176 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Beloppet är beräknat före avdrag för kvittningskomponent och emissionskostnader.

Oscar Properties har tidigare förlängt teckningsperioden i företrädesemissionen vid två tillfällen.

Den 9 december meddelade Oscar Properties att preliminärt motsvarande cirka 70 procent av företrädesemissionen hade tecknats. Bolaget förlängde då teckningsperioden till och med den 12 december.

Den 6 november offentliggjorde bostadsutvecklaren villkoren för en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor.