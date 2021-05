Ericsson förlikas med Nokia – betalar 800 Mkr

Ericsson har nått en förlikning med Nokia gällande påstådda skadeståndsanspråk mot Ericsson. Förlikningen hänför sig till omständigheter som omfattas av en uppgörelse från 2019 med U.S. Department of Justice (DOJ) och U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) avseende utredningar kring Ericssons överträdelser av reglerna i U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Det framgår av ett pressmeddelande.

Förlikningen förväntas påverka EBIT om 80 miljoner euro och 26 miljoner euro på kassaflödet i andra kvartalet 2021.

Uppgörelsen med DOJ handlar om anklagelser om straffrättsliga överträdelser av bestämmelser om bokföring och internkontroll enligt FCPA i fem länder inklusive i Djibouti och erkännande av ett fall av mutbrott enligt FCPA i Djibouti. Uppgörelsen med SEC avsåg påstådda överträdelser av reglerna i FCPA beträffande bokföring och redovisning i sex länder och beträffande mutor i tre av dessa länder.

Förlikningsbeloppet kommer att redovisas som övriga rörelsekostnader under segmentet Emerging Business and Other. Detaljer om villkoren i förlikningen är konfidentiella.

Ericsson skriver i pressmeddelandet att bolaget har nolltolerans mot korruption och att man har under de senaste åren har arbetat hårt för att stärka sitt program för affärsetik och regelefterlevnad och för att bygga en kultur som främjar regelefterlevnad.