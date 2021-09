Eric Schmidt om AI och Kina: "Världens demokratier måste stå upp för sina egna strategiska intressen"

Disclaimer: This is an opinion editorial that reflects the views of the author.

Vill du läsa vidare? Det här innehållet är en del av Realtid Premium. Nu kan du prova Premium över sommaren för 199 kr (ex moms). Tillgång till allt vårt innehåll på Realtid

Nyheter, analyser, granskningar och reportage för beslutsfattare

Tillgång till Realtids arkiv sedan 2004

Exklusiva erbjudanden från KTH Executive School och Lexly Köp Premium Redan medlem? Logga in här

The AI Revolution and Strategic Competition with ChinaArtificial intelligence is going to reorganize the world and change the course of human history. With China increasingly using the technology to usher in a new form of authoritarianism, the world’s...