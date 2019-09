EQT värderas till 65 miljarder kronor

Prislapp för EQT 65 miljarder kronor

Priset i EQT:s börsnotering väntas fastställas i prisintervallet 62–68 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande från riskkapitalbolaget. Det motsvarar ett marknadsvärde på mellan cirka 59 till 65 miljarder kronor.

EQT bekräftade i början av september att man siktar på en börsnotering i Stockholm. Mediauppgifter har tidigare indikerat en värdering mellan 40 till 50 miljarder kronor och enligt någon uppgift ända upp till 70 miljarder kronor.

Erbjudandet omfattar knappt 191 miljoner aktier, varav knappt 87 miljoner är nyemitterade.

Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 24 september.

Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist säger att värderingen är rimligt, enligt Svenska Dagbaldet.

Anna Hallberg lämnar Lifcos styrelse

Anna Hallberg, som i dagarna utsetts till statsråd och utrikeshandelsminister, har beslutat sig för att lämna Lifcos styrelse.

Anna Hallberg utsågs till ledamot av Lifcos styrelse vid årsstämman i maj 2017. Hon har också ingått i revisionsutskottet. Anna Hallberg lämnar Lifcos styrelse med omedelbar verkan.

”Jag gratulerar Anna Hallberg till utnämningen som statsråd och utrikeshandelsminister”, säger Carl Bennet, styrelseordförande i Lifco. ”I sin roll som styrelseledamot i Lifco har hon bland annat bidragit med ett brett kunnande inom finansiering, internationell handel och affärer, kunskaper som kommer väl till pass i hennes nya roll.”

Finansdepartementet kallar till sig Riksgäldens chef

Finansdepartementet kallar till sig Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad för att ge en fördjupad bild av torsdagens medieuppgifter om en pågående ledningskris, skriver SvD Näringsliv. Bakgrunden är SvD:s och DI:s rapportering, med hänvisning till källor, om att det interna förtroendet för Lindblad är starkt ifrågasatt.

Enligt DI har personalomsättningen ökat kraftigt sedan Lindblad tillträdde som gd för Riksgälden, från 6 procent 2013 till 17 procent i fjol. Enligt båda tidningarna står tre av fyra av Riksgäldens kärnavdelningar utan chef, skriver Omni.

Hans Lindblad säger till DI att han ”inte är ett dugg orolig” och förklarar personalomsättningen med att Riksgälden genomgått en förändringsprocess.

Asienbörser stiger på fredagen

Asienbörserna stiger på fredagen med hopp om lösningar i handelskriget mellan USA och Kina och med bränsle från de nya stimulanser som ECB aviserade på torsdagen, rapporterar Reuters.

MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan stiger 0,4 procent medan Nikkei-index stiger med 0,9 procent.

I Hongkong stiger Hang Seng-index med 0,4 procent.

Det är stängt på börserna i Shenzhen och Shanghai på fredagen.

Det breda storbolagsindexet S&P 500 steg 0,3 procent på torsdagen. Teknikbolag fortsatte att gå bra och finanssektorn gick starkt, vilket ledde den den sjunde uppgångsdagen i rad för Dow Jones industriindex. Minifuturen för S&P 500 stiger 0,2 procent på fredagsmorgonen, enligt Reuters.

Trump kan tänka sig ett tillfälligt handelsavtal med Kina

Nordea tror inte på president Donald Trumps besked under torsdagen att han ser över potentiella skattesänkningar riktade till medelklassen under nästa år. “Valfläsk säger vi på Nordea där sannolikheten att driva igenom något dylikt är ytterst liten”, skriver banken i sitt morgonmejl.

Nordea noterar även att Trump också meddelade på torsdagen att han kan tänka sig ett tillfälligt handelsavtal med Kina, en så kallad interim lösning för att minska spänningarna mellan länderna. I det korta perspektivet ser Trump ut att senarelägga de tariffhöjningar som var planerade till första oktober, skriver Nordea.

Representanter från några av Kinas största bolag blev under ett möte i Shenzhen ombedda att ta en större aktiv roll i Hongkong för att stötta landet i den största politiska kris på många år för Kina, rapporterar Reuters.

Stärkt kapitalposition för Resurs Bank

Resurs styrelse har beslutat att ändra Resurs Holdings dotterbolag Resurs Banks metod för beräkning av operativ risk vid beräkning av kapitalkrav.

Beslutet innebär att Resurs Bank byter metod för beräkning av operativ risk från basmetod till schablonmetod. Applicerat på rapporterad total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation för den konsoliderade situationen per 2019-06-30 skulle den totala kapitalrelationen ha höjts från 15,0 procent till 15,5 procent och kärnprimärkapitalrelationen skulle ha höjts från 13,1 procent till 13,6 procent.

Resurs Bank kommer att ändra metodval i samband med att anmälan skickas in till Finansinspektionen, vilket beräknas ske före 30 september 2019.

Kommunal kräver högre löneökning än andra

I avtalsrörelsen kommer LO:s största fackförbund Kommunal att kräva högre löneökningar till sina medlemmar än vad andra får. Om inte det lyckas menar Kommunal att sättet att bestämma löner måste göras om, skriver Sveriges Radio (SR).

– Kvinnodominerade yrken, yrken inom välfärden som har stora rekryteringsbehov, måste kunna få ut mer än märket. Den här avtalsrörelsen är det upp till bevis för den svenska lönebildningsmodellen. Går inte det här så säger vi också från Kommunal att vi måste försöka hitta en annan modell, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin till SR.

Kommunal är det andra LO-facket som går ut med ett offensivt krav redan innan facken har hunnit prata ihop sig om en gemensam linje. Nyligen krävde Pappers en löneökning på 4 procent.

Google betalar en halv miljard euro till Frankrike

Google har gått med på att betala 500 miljoner euro i en skattetvist med den franska staten, skriver Reuters enligt Omni.

Franska åklagare har under flera år utrett Google och tvisten har handlat om huruvida företaget smitit undan skatt genom att inte öppet deklarera alla sina aktiviteter i landet.

Den amerikanska it-jätten har sitt europeiska huvudkontor i Irland och har kritiserats för att inte betala mer skatt i andra länder.

Alphabet, Googles moderbolag, steg 1,5 procent på Wall Street efter nyheten.