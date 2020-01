EQT undersöker avknoppning av kreditverksamheten

EQT undersöker avknoppning av kreditverksamheten

Delar av ledningen för EQT:s segment Credit uppger till Bloomberg News att de undersöker möjligheten att köpa ut verksamheten från EQT. Transaktionen uppges vara värd 4,3 miljarder dollar. Idag står segmentet för omkring 10 procent av EQT:s förvaltade kapital om 39,9 miljarder dollar.



Nordea kniper chef från Handelsbanken

Nina Arkilahti blir ny chef för business banking på Nordea. Igår stod det klart att hon lämnar sin roll som finlandschef för Handelsbanken. Nina Arkilahti tillträder sin tjänst på Nordea den 1 augusti 2020.



FED lämnar styrräntan oförändrad

En enig kommitté för Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 1,5 till 1,75 procent. Beslutet var väntat enligt 92 av 94 ekonomer Bloomberg News intervjuat.



Ambia köper Teknikmagasinet

Ambia Trading köper via dotterbolag Teknikmagasinets konkursbo för 41 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom lån och omfattar bolagets 85 butiker i Sverige och Norge samt lager och inventarier.



EU röstar ja till brexit

Brexit närmar sig och klubbades under onsdagskvällen igenom i EU. Röstfördelningen var 621 för och 49 emot utträdesavtalet. 13 ledamöter lade ner sina röster. När de totalt 73 brittiska ledamöterna nu lämnar parlamentet går 27 mandat till resterande EU-länder. Spanien och Frankrike erhåller fem fler mandat. Spanien och Nederländerna får tre var och resten sparas till kommande EU-utvidgningar.



Fortsatt rött på Asienbörserna

Asienbörserna fortsätter sin nedgång efter coronavirusets fortsatta spridning. Nikkei 225-index och Hang Seng-Index är både ned 2 procent och Taiwan börsen rasar med 5,6 procent. Officiella siffror för coronaviruset visar nu att drygt 7 700 personer drabbats av smittan och att drygt 170 personer dött som följd, enligt kinesiska myndigheter.

Deutsche Bank gör storförluster

Den tyska storbanken Deutsche Bank presenterar sifforna för Q4 2019. Bankens nettoresultat hamnar på minus 1,6 miljarder euro, i jämförelse med minus 1 miljarder euro som Bloomberg News analytikerprognos estimerade. Kvartalsresultatet tyngs av 1,1 miljarder euro i kostnader för transformation och omstrukturering. Intäkterna uppgick till 5,35 miljarder euro under kvartalet.



Paypal som väntat

Betalteknikbolaget Paypal redovisar siffrorna för fjärde kvartalet 2019. Omsättningen var 4,96 miljarder dollar under perioden och resultatet per aktie blev 0,86 dollar. Aktien handlades ner med 2,5 procent i efterhandeln.



Tesla överträffar förväntningarna

Tesla redovisade under onsdagskvällen svensk tid sina siffror för fjärde kvartalet 2019. Resultatet per aktie landade på 2,14 dollar i jämförelse med 1,74 dollar per aktie som Bloombergs analytikerprognos visade. Bolagets omsättning landade på 7,38 miljarder dollar och totalt levererade elbilstillverkaren 112 000 bilar under Q4. I sin prognos för 2020 beräknar Tesla att de kommer sälja en halv miljon bilar.

