EQT går in på börsen

Nu är det klart att EQT går in på börsen. Dessutom i morgonsvepet måndag morgon: Uppåt i Asien och ny bubbelvarning.

EQT noteras på börsen

Riskkapitalbolaget EQT, med Wallenbergsfärens Investor som största ägare (23 procent), ska noteras på börsen. Ryktena har florerat länge, men är nu bekräftadei ett officiellt pressmeddelande.

EQT siktar på att dra in minst 500 miljoner euro i en försäljning till befintliga aktieägare. Det tänkta erbjudandet ska motsvara 20 procent av det totala antalet aktier i EQT.

Ordföranden och grundaren Conni Jonsson är näst största ägare, med 6,6 procent av aktierna. Tidigare vd:n Thomas von Koch har 4,8 procent, skriver Dagens Industri.

Bankskatt ska finansiera försvaret

Regeringen och samarbetspartierna C och L är överens om att höja försvarsanslagen med 5 miljarder kronor per år. Höjningen är ett krav från C och L för att stödja regeringens budget.

Det är enligt finansminister Magdalena Andersson (S) rimligt att bankerna betalar en extraskatt eftersom banker skapar finansiella kriser som minskar statens skatteintäkter, skriver Svenska Dagbladet.

Vänsterpartiet välkomnar bankskatten medan Moderaterna är kritiska.

Finansinspektionen ska omprövas i grunden

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) lovar att Finansinspektionens kompetens, kapacitet, mandat och ansvarsfördelning gentemot andra myndigheter ska utredas, skriver Dagens Industri. I kölvattnen efter penningtvättskandalerna kring Swedbank i våras tog Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson tillsammans med KD i Finansutskottet initiativ till en översyn av Finansinspektionen. Nu flaggar Per Bolund för nästa steg.

Annons

Annons

Bubbelvarning i passivt kapital

Michael Burry, som förutsåg bostadsbubblan i USA 2008, anser att passiva investeringar via indexfonder och ETF:er har skapat en ny bubbla, som hans Scion Asset Management satsar sina pengar mot, skriver Bloomberg. Framför allt anser han att småbolag är undervärderade och hans investmentbolag har tagit aktivistandelar i fyra bolag i USA och ett i Sydkorea. Han ser särskilt potential i Sydkorea. Kospiindex har tappat fem procent i år, jämfört med S&P 500 som stigit 16 procent.

Uppgång i Asien på morgonen

Både Shenzhen (+1,7 procent) och Shanghai (+1,1 procent) är upp på måndagsmorgonen.

I helgen införde USA nya tullar på 112 miljarder dollar på kinesiska varor som skor, nappar och mat, skriver Omni Ekonomi. Kina har i sin tur svarat med att införa tullar på amerikanska varor.

Kina växer och krymper

Enligt inköpschefsindex från Caixin och Markit, som fokuserar på lätt industri, är Kinas industri på väg mot en förnyad expansionsfas, skriver Bloomberg. Siffrorna på måndagsmorgonen visar att index steg till 50,4 i augusti, jämfört med 49,9 i juli.

Siffror från i lördags för det officiella PMI, som fokuserar på tung industri, visar på en avmattning. Index sjönk till 49,5.