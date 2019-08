EQT börjar process för börsnotering nästa vecka enligt Bloomberg

Jens Henriksson blir ny vd för Swedbank

Swedbanks styrelse har utsett Jens Henriksson till ny vd för Swedbank. Jens Henriksson tillträder sin befattning snarast möjligt och ersätter Anders Karlsson som varit tillförordnad vd sedan den 28 mars 2019.

– Med Jens Henriksson får banken en verkställande direktör som kombinerar ett erfaret ledarskap, en stark kommunikativ förmåga och en bred kunskap om bank- och finansmarknaderna. Jens har den samlade kompetens som krävs för att ta sig an bankens situation utifrån den senaste tidens kritik, de snabba teknikförändringarna och konkurrensen som präglar banksektorn idag. Dessutom har Jens Henriksson en förståelse för samhällsutvecklingen både i Sverige och globalt, samt en stor respekt och förståelse för Swedbanks värderingar och rötter, säger Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank

Annons

Annons

Fram till tillträdesdatum fortsätter Anders Karlsson i sin nuvarande roll som tillförordnad vd och återgår sedan till sin ordinarie roll som CFO.

– Min uppgift som vd för Swedbank blir att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt fortsätta den framgångsrika digitaliseringsresa som Swedbank inlett.

EQT börjar process för börsnotering nästa vecka - Bloomberg

Riskkapitalbolaget EQT förbereder sig för att påbörja processen mot en börsnotering i Stockholm under nästa vecka för att finansiera tillväxt, uppger källor för Bloomberg.

Noteringen väntas ske under de kommande veckorna. EQT uppgav för knappt ett år sedan att bolaget övervägde möjligheter för att stödja tillväxt.

En börsnotering kan komma att värdera EQT till runt 4 miljarder euro och EQT kan komma att notera 25 procent för att få in runt 1 miljard euro, enligt vad källor tidigare uppgivit.

Inget beslut har klubbats och tidsaspekten kan fortfarande ändras, enligt Bloombergs källor.

En talesperson för EQT avböjde att kommentera för Bloomberg.

Folksams ställföreträdande vice vd Ylva Wessén leder bolaget

Folksams ställföreträdande vice vd Ylva Wessén kommer att leda Folksamgruppen under den tid som rekryteringsprocessen pågår efter att vd Jens Henriksson blivit utnämnd till vd för Swedbank.

Arbetet med att rekrytera en ny vd och koncernchef kommer inledas omgående av Folksams styrelser, under ledning av Lars Ericson, styrelseordförande i Folksam Liv och Karl-Petter Thorwaldsson, styrelseordförande i Folksam Sak.

– Från styrelserna vill vi uttrycka vårt stora tack till Jens Henriksson för det arbete han gjort för Folksamgruppen och dess kunder och ägare. Vi är självklart angelägna att rekryteringen av hans efterträdare ska gå så fort som möjligt, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Privatsparare säljer Rysslandsfonder

Handelskriget eskalerade i augusti, vilket orsakade en minst sagt turbulent augustibörs. I ett sådant läge åker Rysslandsfonder, som rusade under årets första halva, ur portföljen, skriver Nordnet i ett pressmeddelande.

– Smala fonder får stryka på foten för bredare och mindre riskfyllda globalfonder, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Oron kring det intensifierade handelskriget, den allt mer uppenbara avmattningen av konjunkturen och osäkerheten hur centralbankerna ska agera under hösten fick börserna att skaka i augusti. Men spararna har fortsatt köpa i turbulensen. Dubbelt så många av Nordnets kunder har köpt aktier och fonder i augusti, än som har sålt.

Avanza meddelar samtidigt att sina sparare gör 2,9 fondaffärer per fondkund i augusti. Det är 4 procent fler än under samma månad i fjol, visar statistik från 521 700 fondkunder hos Avanza, enligt ett pressmeddelande från Avanza.

– Fondspararna säljer aktiefonder och väljer istället att fylla på i företagsobligationsfonder. Två av tre fondkronor går till denna fondtyp, säger bankens sparekonom Johanna Kull.

Även hos Avanza finns Rysslandsfonder på listan över vad som sålts mest hittills i augusti.

Fed-ledamöter stödjer ytterligare försäkringssänkningar

Det går inte en dag utan att Fed-ledamöter väljer att uttrycka sin åsikt angående ekonomin, skriver Nordea i sitt morgonmejl. Robert Kaplan, Fed-chef i Dallas, hävdar att den svagare trenden i tillverkningsindustrin och risken att detta sprider sig till arbetsmarknaden utgör skäl för att sänka styrräntan vidare. Mary Daly, Fed-chef i San Francisco argumenterade i samma riktning och sa något kryptiskt "det är bättre att undvika diket än att gräva sig själv ur det", enligt Nordea.

“Vi tolkar det som att hon stödjer ytterligare ‘försäkringssänkningar’ från Fed”, skriver Nodeas ekonomer.

USA planerar inte att intervenera på valutamarknaden

USA:s finansminister Steven Mnuchin säger, enligt både Bloomberg och Reuters, att regeringen i nuläget inte planerar att intervenera på dollarmarknaden. Han öppnar också för möjligheten att emittera statsobligationer med ultralång löptid.

Asienbörser nära oförändrade på torsdagen

Aktieindex i Asien pendlar kring nollstrecket på torsdagsmorgonen samtidigt som amerikanska och tyska obligationsräntor ligger på rekordlåga nivåer i spåren av ökad oro kring den global konjunkturen mot bakgrund av pågående handelskrig och den överhängande risken för en hård brexit, skriver Reuters.

Amerikanska aktieindex steg på onsdagen med stöd av uppgångar för aktier inom energi och finans, även om oro för ytterligare upptrappning av handelskriget mellan USA och Kina fortsatte påverka handeln. Storbolagsindexet S&P 500 steg 0,7 procent

SEB: Ökad risk för hård brexit

“Det var nära komiskt att se intervjuer med den brittiske PM igår där han bedyrade att parlamentets 5 veckor långa stängning (från början av sept.) har med den nya regeringens omfattande lagstiftning att göra (och inte brexit). Även om denna åtgärd är helt enligt konstitutionen är kritiken omfattande när det gäller försöket att sätta demokratins processer ur spel (och förvärra det redan polariserade politiska läget). Stigande sannolikhet för en hård brexit kommer väga på GBP”, skriver SEB i sitt morgonmejl.

Qliro emitterar obligationer om 100 miljoner kronor

Qliro Group AB:s helägda dotterbolag Qliro AB (”Qliro Financial Services”) har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor för att diversifiera sin finansiering och optimera kapitalstrukturen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionen möttes av ett stort intresse från nordiska institutionella investerare och är ett steg som ytterligare stärker Qliro Financial Services självständighet.

Obligationerna har en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 6,75 procent per år och förfaller i september 2029 med första möjlighet till inlösen under september 2024. Qliro Financial Services avser att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank agerade bookrunner i transaktionen och Cederquist var legal rådgivare.