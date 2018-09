Engelska Skolan norpar Nordea-chef

Internationella Engelska Skolan meddelar i dag att man rekryterat Emma Rheborg som kommunikationschef.

Hon har tidigare under drygt två år varit kommunikationschef för Nordea Sverige och chef för Nordeakoncernens externkommunikation samt har tidigare varit kommunikationschef på Ratos under drygt sju år och kommunikationskonsult på JKL under drygt sex år samt på Hagströmer och Qviberg under tre och ett halvt år. Närmast kommer Emma Rheborg från ett uppdrag på Piab där hon varit IR-chef under ett halvår. Piab såldes dock till Patricia Industries, en del av Investor, i april 2018. Emma Rheborg lämnade i samband med detta sin tjänst.

Emma rapporterar till vd Annette Brodin Rampe och ingår i koncernledningen.

- Vi vill vara med och lösa de stora utmaningar som svensk grundskola står inför. Det finns en enorm efterfrågan från kommunerna att vi snabbt ska etablera oss på flera nya platser i landet samtidigt som vi bygger ut våra befintliga skolor för att fler barn ska få tillgång till en bättre undervisning i en trygg och lugn miljö. Jag är därför glad att Emma med sitt stora intresse för skol- och samhällsfrågor och mångåriga erfarenhet av att jobba med strategisk kommunikation blir en del av vår ledningsgrupp, säger vd Annette Brodin Rampe.

På Internationella Engelska Skolan ska Emma Rheborg att ha ansvar för intern- och extern kommunikation, varumärke, investor relations samt arbeta med skolans strategi.

Johan Hähnel, som i en konsultroll ansvarat för investor relations och varit medlem av koncernledningen sedan mars 2016, lämnar över till Emma som IR-chef vid årsskiftet.

- Jag är stolt över att ha fått förtroendet att arbeta tillsammans med alla engagerade medarbetare på IES och vidareutveckla skolans välrenommerade varumärke. Skolan är en av de viktigaste framtidsfrågorna och jag tror starkt på Internationella Engelska Skolans grundpelare för att skapa en miljö där lärande står i fokus och för att göra eleverna väl rustade för framtiden, säger Emma Rheborg