Engelska Skolan gör spanskt förvärv

–Genom förvärvet fördubblar vi nästan antalet elever i våra skolor i Spanien och är nu den sjätte största icke-religiösa skolgruppen i landet, säger Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella Engelska Skolan i en skriftlig kommentar.

Colegio Joyfe har idag cirka 2 000 elever i åldrarna 3 till 18 år. Det är en avgiftsfinansierad tvåspråkig privatskola som följer den spanska läroplanen. Skolbyggnaden ingår också i förvärvet och det totala förvärvspriset uppgår till 16 miljoner euro, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Affären finansieras delvis genom ytterligare lån i IEP om 11 miljoner euro. Omsättningen för räkenskapsåret 2018/19 var cirka 9,6 miljoner euro och EBITDA uppgick till cirka 2.5 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Internationella Engelska Skolan har med dagens förvärv av Colegio Joyfe och skolan i Zaragoza sju helägda skolor i Spanien.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19 procent per år. Skolan har i dag cira 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 4 800 elever i Spanien.

Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 18 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 september 2019 cirka 204 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur fonder och AMF Försäkring & Fonder.