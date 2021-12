"En ynnest att få jobba med något man tycker är så kul"

I SIN ÖVERTYGELSE om att relationer har ett mervärde bestämde hon sig 2014 för att lämna Hellofresh. Matkassebolaget som Jessica Schultz, tillsammans med två kompisar, grundade 2011 och som i dagsläget är värderat till astronomiska 15 miljarder dollar.

– Jag bestämde mig för att flytta hem till Sverige igen. Det var dags att prioritera mig själv och mina närmaste. Jag kände att jag offrade väldigt mycket för Hellofresh, tog aldrig semester, inga lediga helger och inga relationer. Jag kom till en punkt där jag ställde mig frågan: ”Hur länge är det värt att offra allt för att bygga ett bolag?”.

– Jag är väldigt stolt över Hellofresh och när jag tänker tillbaka på min karriär tänker jag alltid på första tiden. Det var så kul på många sätt, så enkelt och roligt och att det bara var vi tre. Tio våningar upp i Northzones lokaler, där Jessica Schultz sedan 2016 är General Partner, ses vi en solig tisdag i oktober. Jessica är entreprenören som blev investerare. Det var aldrig en tanke, det bara hände.

– Jag ser nog fortfarande på mig själv som entreprenör fast att jag varit investerare så länge nu. I mitt jobb här på Northzone påverkar det mig extremt mycket. Jag tänker varje dag på hur jag kände, tänkte och tyckte och hur vi gjorde när vi startade Hellofresh. Det var en ganska intressant resa dit. Jessica pluggade på Handelshögskolan här i Stockholm men gjorde sitt första Internship på en bank i London 2008.

– Ja, där träffade jag Dominik Richter och Thomas Griesel, medgrundare till Hellofresh. Båda kom från Tyskland och med ett helt annat mindset och en mycket mer entreprenöriell skola och omgivning än jag. De hade tidigt tanken och övertygelsen ”Klart man ska starta bolag”. Det var väldigt intressant att höra hur de resonerade. Vi blev vänner och sa att vi någon gång skulle göra något ihop. Efter examen jobbade Jessica som strategikonsult i London, vilket också det var en bra skola.

– Jag fick en relevant träning och ett bra toolkit i hur man som strategikonsult analyserar industrier och bolag. Hur man gör bra presentationer, bygger modeller – det här analytiska.

Fanns det innovation och kreativitet, i det att kunna ändra och anpassa?

– Nej, och som strategikonsult gjorde man heller aldrig implementeringen. I stället kom en strategi som visade på hur man borde göra men aldrig någon uppföljning om hur det fungerade i praktiken. Jag kände ganska snabbt att det inte var något för mig och fick i stället sedan en transfer, inom samma bolag, till Los Angeles. Där började jag jobba mer med startups och Venture Capital fonder som kunder. För första gången fick Jessica då en inblick i den världen och hur fantastisk den var.



– Det var något helt annat än det jag tidigare upplevt. Här fick jag jobba med snabbväxande startups och deras investerare, vilket var både kreativt och intressant. Men 2011 kände de tre vännerna ändå att de ville börja bygga något eget. Vid den tiden växte matmarknaden väldigt snabbt online i USA.



– Vi började titta på det, man kunde köpa alltmer mat online och vågen var stor i USA men väldigt lite hände i Europa. Alla har ju en relation till mat och det finns så otroligt mycket du kan göra inom mat. Marknaden är gigantisk.

– Vi kände alla att hemlagat är en lyx men tidskrävande och många gånger dyrt. Att få hem ett mealkit – en färdig matkasse – borde många tycka är bekvämt och något som ger inspiration. Enkelt, nyttigt och går snabbt. Kompisarna, som hade säkrat första kapitalet, lockade Jessica till Berlin.



– I efterhand kan jag känna, herregud, vad gjorde jag?! Kunde inte tyska och hade aldrig varit i Berlin ”Men vad roligt, det gör jag!”. Jag hade inget att förlora och hade all tid i världen att gå all in i den nya uppgiften.

I Hellofresh hade Jessica CMO – rollen, Dominik var CEO och Thomas COO.

– Ja, skrattar hon, men det var mer som att ”Du är det och jag är det”. Egentligen hade vi ju ingen aning. Vi gjorde allting tillsammans ändå och satt i vårt vardagsrum, slash, kontor och jobbade dygnet runt. När jag ser på det i dag känns allt väldigt overkligt. Att se tillbaka på den första tiden, hur bolaget byggdes och sen idag höra min dotter ropa ”Mamma, Hellofresh har kommit!”. Och att bolaget nu är värderat till 15 miljarder dollar är nästan omöjligt att greppa. Jag kan bara inte förstå det, ingen av oss kunde ju ens laga mat.



Vad var syftet med Hellofresh?

– Vi ville bygga den internationella matkassen, vi såg det väldigt globalt. Det var den resan alla vi tre ville göra. Det jag tror vi gjorde rätt var att vi var ute tidigt och testade. Det brukar jag, nu som investerare, rekommendera entreprenörer att göra. Vårt motto, vår vision blev ganska snabbt ”Alla som kan läsa kan laga mat”. De började ta städer i Europa där Tyskland var en stor marknad men Hellofresh koncept fungerade även i USA och andra delar av världen.

– Jag har alltid önskat att jag är en sådan som äter allt men jag är egentligen ganska krånglig när det gäller mat och kunde därför själv aldrig tänka mig att ha en matkasse. Jag har nog aldrig beställt något från en meny utan att alltid ha velat ändra något. Alla tycker det är krångligt men jag vill gilla det jag äter och välja själv. I USA är det mer okej och där utgår man från individen. När vi utvecklade vår matkasse i USA ville marknaden ha större möjligheter att just välja själv. Vi lanserade därför tidigt en meny utifrån det, vilket nog var den skruvning som gjorde att allt tog fart. De lanserade i Europa först, sen Australien och sist USA.

– Vad vi inte tänkte på med den planen var att både jobbet och livet blev väldigt annorlunda. Till stora delar behövde vi leva på olika flygplan och jobba dygnet runt i och med världens alla olika tidszoner. Det var riktigt tufft. Under sina sju år som investerare på Northzone, där Jessica nu sitter i åtta olika bolagsstyrelser, tänker hon ofta på vilken sorts styrelsemedlem hon själv hade velat ha med när hon startade bolag.

– Jag connectar väldigt bra med entreprenörer just för att jag byggt ett bolag innan. Det är tufft att bygga ett företag, något som ju aldrig nämns i pitchar och möten. Då pratar man bara om det som är bra. Likaså fokuserar media mycket på alla framgångssagor och ”duktiga” bolag. När jag jobbar med våra portföljbolag ser jag hur hårt entreprenörerna arbetar. Hur emotionellt det är. Vilken press och hur ensamt det kan vara. All tyngd som ligger på en entreprenörs axlar. Den empatin utvecklas mycket när man gått igenom allt det själv. Jag kan förstå en entreprenörs situation.

Hur har branschen förändrats sedan 2011?

– När vi tog in kapital var marknaden mer omogen, och som jag upplevde det, helt investerarens marknad. Det var väldigt mycket uppbyggt kring kapitalet och extremt svårt att få kapital. Då satt investeraren på makten. I dag har makten skiftat till entreprenören på ett annat sätt och till att riktigt duktiga entreprenörer också har valmöjligheter, reflekterar Jessica

.

– Som investerare måste vi idag komma in med något mer än kapital. Hur kan vi ge mervärde, hur ska vi få dom att välja oss? Det gillar jag. Det handlar om att sälja sig som investerare, att visa varför just jag är en bra styrelsemedlem och investerare för just dig och ditt bolag. Med Venture Capital, riskkapital, kommer många fördelar men också med den sidan att det inte passar för alla. – Det ska man vara medveten om, tycker jag. Du kan bygga ett jättefint bolag, äga hundra procent och ha ett bra driv men när du tar in kapital har du även någon annan som du också bygger för. De kommer att säga till om saker och sitta i styrelsen. Investeraren kommer vilja ha en avkastning på sitt kapital och vill kanske att du gör en exit av något slag i framtiden. Som en börsnotering eller försäljning.

Vad tror du blir nästa generations entreprenörskap?

– De som vill lösa världens största problem. Miljöproblem, elektrifiering, hälsa, mental ohälsa med mera. En ny generation är på väg och inspirerar och golvar oss med sin ambition att lösa riktig stora saker. Jag är därför väldigt optimistisk inför framtiden och den här marknaden. Det är så spännande och den nya generationens entreprenörer har en härlig självsäkerhet och global medvetenhet. Hur hittar du nya entreprenörer och marknader?

– Vi hittar bolag på många olika sätt, det kan vara de som kontaktar oss direkt eller andra duktiga entreprenörer som tipsar oss om någon. Vi letar även ofta upp entreprenörer och hör av oss proaktivt. Mycket av vårt jobb handlar om att förstå vilka trender som florerar i världen och vad som blir nästa intressanta affärsmodell. Det är en kul del av jobbet att försöka hitta nya bolag att investera i – och när vi investerat – att det blir som ett partnerskap där man ofta blir väldigt nära. Vissa entreprenörer i min portfölj har mig nog på speed dial, skulle jag tro. En del bolag behöver kanske bara ett bollplank men andra lite mer.

Är det riskkapitalistens uppgift?

– Jag säger aldrig att jag är riskkapitalist, jag avskyr det ordet. Vi på Northzone går in och hjälper entreprenörer att bygga bolag. Dels med kapital men dels också med tid och value – add. Vi investerar i tidigt skede och finns där aktivt och stöttar. Det sammanfattar mer det vi faktiskt gör än det här med riskkapital. Det sista känns väldigt långt ifrån vårt syfte. Titta till exempel på de bolag jag jobbar med, som Matsmart, NA-KD och Einride. Vi arbetar väldigt nära och det är otroligt kul att få följa deras resa och hjälpa till där vi kan.



Kan man säga att ni är spindeln i nätet?

– Det trycks mycket mer på det nu. Kapitalet är absolut viktigt men vi har ett helt plattformsteam som hjälper till med rekryteringar för bolag och ett operatörsnätverk med experter inom alla områden. Vad det än är kan vi sätta bolaget i kontakt med personer som vi tycker är internationellt bäst på just det området. Vi hjälper till att forma team och ser till att bolagen får topptalang på plats för att komma vidare. Vi vill ju att de ska lyckas och uppnå sin vision.

Ni är till antalet fyra General Partners här på Northzone – vilken är er gemensamma drivkraft?

– Vi drivs alla här av passionen för entreprenörer och entreprenörskap. Att bygga, förändra, hjälpa till och vara med på resan. När jag först kom i kontakt med Northzone blev jag helt kär i teamet, berättar Jessica. – Det personliga har alltid varit viktigt för mig. Personer och team är extremt viktigt. När jag träffade de som var partners på Northzone 2014, då en väldigt nordisk fond, var de helt annorlunda än investerare jag tidigare träffat. Här pratade man om fritidsintressen, drivkrafter, vad de brann för och hur de hjälpte entreprenörerna. Om misstag och framtidsmål. Första gången jag träffade dom alla här satt det ett gäng gubbar runt bordet. Alla med samma bakgrund och i ungefär samma ålder, minns Jessica med ett leende.

– De sa att de ville göra en resa med Northzone. De ville diversifiera och uppnå 50/50 inom alla aspekter. Gå internationellt och göra ett generationsskifte i partnergruppen. Och gubbar eller ej, sju år senare har de uppnått allt det.

– Ja, vi har föryngrat partnergruppen och är nog en av världens enda VC fonder som är helt jämlik på alla nivåer.

Är det viktigt att det är 50/50, män/ kvinnor, i din bransch?

– Så, så, så viktigt! Vi måste definiera jämställdhet bredare. Jämställdhet är inte ett mål i sig utan man måste förstå nyttan med det. Det leder till bättre resultat, breddat perspektiv, löser problem och kundnyttan på ett bättre sätt. Många av våra bolag bygger ju tjänster för tjejer, svårt att göra det om man bara är killar. Och likadant för oss på Northzone som investerar så brett i sektorer. Vi vill få in alla typer av erfarenheter och perspektiv därför att det blir väldigt bra diskussioner. Det är kul att sitta många, där alla kommer från helt olika mindset, och höra hur de ser på saker och ting. Nu finns en bredd som även märks av i rekryteringen.

– När man väl sen är fler är det lättare att få ännu fler kvinnliga investerare. Man måste inse att ingen duktig tjej vill komma in och vara ensam. Du vill kunna känna att det finns en dynamisk arbetsmiljö och att du är välkommen med ditt annorlunda perspektiv oavsett vad det gäller. Oavsett vilken typ av minoritet. Jag är väldigt stolt över att vi har 50/50 på Northzone. Vi har aldrig haft så bra resultat som nu. Jämställdhet leder till ett bättre resultat. För alla.

Du blev 2019 utnämnd till landets mäktigaste kvinnliga investerare.

– Ja, det kändes bra och jag blev jättestolt såklart. Det är kul att de på DI lyfte fram det.

Text & foto: Carolne Tönnies