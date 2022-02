"En av mina anställda svarar inte upp till mina förväntningar – vad kan jag göra?" Juristen svarar på frågor gällande arbetsrätt

Som medlem i Realtid Premium

Fråga: En av mina anställda har skadat ryggen under semestern och blivit långtidssjukskriven. Vad jag förstått ska jag som arbetsgivare hjälpa till med rehabiliteringen?

Linda svarar: Eftersom din anställde blivit långtidssjukskriven är du som arbetsgivare skyldig att ta fram en rehabiliteringsplan och även planera för hens återgång till arbetet. Ibland kan omplacering bli nödvändig - permanent eller tillfälligt. Olika åtgärder som kan underlätta för den anställde att komma tillbaka kan vara till exempel:

Andra arbetsuppgifter än tidigare

Arbetstider, till exempel kortare arbetsdagar

Arbetsträning

Omskolning

Anpassa arbetsplatsen

Tekniska hjälpmedel

Ta gärna kontakt med företagshälsovården för att få hjälp!

Fråga: Äntligen ser jag ljuset i tunneln! Jag äger en nattklubb och är säker på att det kommer att vara många som vill gå ut och festa den närmaste tiden. Nu behöver jag tillfälligt ta in extrapersonal. Måste jag skriva anställningsavtal med dem eller räcker det att vi är överens om att det är timanställning som gäller och inte är någon ”riktig” anställning?

Linda svarar: Först och främst är alltid bäst att ha överenskommelser i skriftlig form. Då minimeras risken för missuppfattningar och konflikter. Som arbetsgivare ska du alltid skriva anställningsavtal, oavsett hur mycket eller lite den anställde ska arbeta. Utan anställningsavtal kan nämligen arbetstagaren komma att räknas som tillsvidareanställd. Om du vill anställa någon tillfälligt är en allmän visstidsanställning att rekommendera. Denna typ av anställning har ett start- och slutdatum.

Fråga: Jag anställde en ny medarbetare. Under provanställningen verkade allt bara bra, men sedan medarbetaren blev tillsvidareanställd har hen inte alls svarat upp till förväntningarna. Hen har svårt att samarbeta och verkar liksom inte bry sig. Det här funkar inte, jag har ett litet företag och alla måste jobba på för att allt ska fungera. Vad kan jag göra?

Linda svarar: En arbetsgivare kan inte ångra en anställning. För att säga upp någon måste reglerna i LAS (lagen om anställningsskydd) följas, en grundförutsättning är att det måste finnas saklig grund för uppsägningen. Ett exempel på det är arbetsbrist, men även samarbetsförmågan kan vara avgörande. Är din medarbetare till exempel arbetsledare är ju förmågan att samarbete a och o. Du har ett stort ansvar som arbetsgivare - du måste gå på djupet med problemet och försöka hitta en lösning. Var noga med att ge tydlig återkoppling till den anställda, dokumentera era möten, överenskommelser och följ upp tätt. Om den anställde inte följer era överenskommelser kan uppsägningen motiveras och uppfylla kraven på saklig grund. Hur mycket som kan krävas av dig beror också på hur stort ditt företag är.

Fråga: En av mina anställda har jobbat hemifrån under nästan hela pandemin. Nu när restriktionerna är borta vill jag att alla anställda ska börja jobba på kontoret igen. Men hen vägrar. Vilka skyldigheter har anställda egentligen? Kan hen kräva att fortsätta jobba hemifrån?

Linda svarar: Titta först i anställningsavtalet: står det att arbetet ska utföras i arbetsgivarens lokaler, gör arbetstagaren sig skyldig till misskötsamhet när hen vill fortsätta jobba hemifrån. Är inte arbetsplatsen specificerad, gäller det som gällde innan pandemin. Jobbade hen då på kontoret, ska arbetet utföras där nu också. Här spelar lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren en viktig roll. Den innebär att arbetstagaren ska utföra sitt arbete utifrån vad som ligger i arbetsgivarens intresse och undvika att riskera att vara illojala mot eller skada sin arbetsgivare. Misskötsamhet faller under personliga skäl för uppsägning, så fortsätter hen att vägra komma till kontoret kan du ha rätt att säga upp hen.

Fråga: En av montörerna på mitt företag vill ta tjänstledigt i ett halvår för att studera något som inte har med jobbet att göra. Vi har massor att göra, jag har inte tid att ta in någon ny som jag ska lära upp för att klara det jobbet. Kan jag säga nej? Vad säger lagen om tjänstledighet?

Linda svarar: Arbetstagare har rätt att få tjänstledigt för att studera under förutsättning att hen varit anställd de sex senaste månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Du kan alltså inte neka en arbetstagare tjänstledighet om hen uppfyller dessa krav. Däremot är det du som arbetsgivare som bestämmer när det är möjligt. Bra att känna till: Om studierna är på deltid, till exempel tre dagar per vecka, ska arbetstagaren jobba övriga två dagar. Även om studierna är på heltid omfattas arbetstagaren av anställningstryggheten under tjänstledigheten.