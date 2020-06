Elektas vd och koncernchef slutar med omedelbar verkan

Elektas styrelse har initierat en rekryteringsprocess och har utsett Gustaf Salford till tillförordnad verkställande direktör och koncernchef från och med idag. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi är tacksamma för Richards insatser för Elekta under de senaste fyra åren. Hans erfarenhet och kunskap har bidragit till Elektas utveckling. Han har framgångsrikt drivit lanseringen av vår banbrytande kliniska lösning Unity och andra strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt som kommer att stödja Elektas framtida tillväxt. Vi repekterar Richards önskan om att avgå och avsluta sitt uppdrag på Elekta, vi tackar honom för hans bidrag och önskar honom allt gott för framtiden, säger Laurent Leksell, styrelsens ordförande, i en skriftlig kommentar.

– Det har varit ett privilegium att leda Elektas resa under de senaste fyra åren och hjälpa våra kunder att förbättra livet för miljontals cancerpatienter runt om i världen. Jag är stolt över att ha varit med och drivit Elekta framåt för att revolutionera canceromsorgen. Jag önskar Elekta och alla anställda all framgång under de kommande åren. Jag ser nu fram emot att ägna mig åt mina intressen och andra saker i livet, säger Richard Hausmann.

Gustaf Salford har haft ledande chefspositioner inom Elekta under elva år och hade till och med idag rollen som Executive Vice President och ekonomi- och finansdirektör. Johan Adebäck, Group Treasurer med fler än 20 års erfarenhet inom ledande finanspositioner inom Elekta har utsetts till tillförordnad ekonomi- och finansdirektör.