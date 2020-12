Ekonomiprofessorn Susanne Durst tilldelas Emerald Literati Award

Susanne Durst, professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, har tilldelats Emerald Literati Award med motiveringen att hennes artikel var en av de mest enastående under förra året.

Artikeln som uppmärksammas heter ”How far have we come with the study of knowledge risks?” och handlar om riskhantering. I sin artikel betonar Durst att "kunskap per automatik inte alltid är positiv, utan det kan finnas ett antal incidenter när kunskap kan innebära risker".

– Den här utmärkelsen motiverar mig ännu mer i mitt arbete. Utmärkelsen är en bekräftelse på att relevant och aktuell forskning kan bedrivas även vid mindre lärosäten, som Högskolan i Skövde. Det visar också på mindre lärosätens fortsatta kunskapande, säger Susanne Durst i en presskommentar.

Susanne Durst är även professor i management vid Tallinns Tekniska Universitet i Estland och ansvarar bland annat för doktoranderna vid Institutionen för företagsekonomi.