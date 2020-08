Eco Wave Powers grundare med på topplista

Inna Braverman.

Årets lista är den elfte årliga listan över kvinnor och män från företag som Netflix, Google och Patagonia, samt institutioner som Johns Hopkins University och ACLU of Massachusetts.

Inna Braverman fick erkännandet i år för att ha grundat Eco Wave Power vid 24 års ålder och för utvecklingen av EWPs innovativa vågenergiproduktionsteknik, som förbättrar den globala forskningen, tekniken och kommersialiseringen av vågenergi. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hon är också ansvarig för att uppföra EWP:s vågenergikraftverk (i Israel och Gibraltar), att utvidga EWP:s 190MW pipeline (inklusive ett nyligen koncessionsavtal för upp till 20 MW i Portugal) och att leda noteringen av Eco Wave Power på Nasdaq i Stockholm i juli 2019 som därmed blev det första israeliska företaget på denna aktiemarknad.

Inna Braverman har tidigare erkänts av CNN som "Tomorrow's Hero", "100 makers and mavericks" av Medium.com och fanns med på Wires lista över "Females Changing the World" och de "30 mest inflytelserika kvinnorna från 2000-talet" av MSN.com. Senast tilldelades hon FN:s "Global Climate Action Award" i kategorin "Women for Results" och kortlistades till det prestigefyllda EU-priset för kvinnliga innovatörer 2020 av EU-kommissionen.

Listan med mest kreativa människor i näringslivet uppmärksammar individer som använder sitt innovativa skapande för att påverka världen bortom ekonomisk utveckling.

– Jag är hedrad att få vara med i en så imponerande lista över kreativa individer, och det är oerhört glädjande att Eco Wave Power erkänns för det banbrytande arbete som vi gör, säger Inna Braverman i en skriftlig kommentar.

Aktien är på tisdagen upp med drygt 4 procent, sedan årsskiftet står den på minus 38,8 procent.

Fast Companys redaktörer och författare tillbringade ett år med att undersöka kandidater till listan inom sektorer såsom non-profit, medicin, teknik, marknadsföring, underhållning, startups etc. De utvalda personerna har alla åstadkommit något verkligt innovativt under de senaste tolv månaderna med mätbar effekt inom sina branscher och utanför.

– Varje år uppmärksammar vi kreativa människor som sätter sin prägel på näringslivet och företagsledare som använder kreativitet och innovation för att möta några av de största utmaningarna för näringslivet och samhälle, säger Stephanie Mehta, chefredaktör för Fast Company.

Stina Ehrensvärd.

Yubikeys grundare, svensk-amerikanska Stina Ehrensvärd, finns också med på listan.

Stina Ehrensvärd startade 2007 företaget Yubikey, och gick med i KTH-inkubatorn Sting tillsammans med maken Jakob Ehrensvärd. Idén var att genom en usb-sticka autentisera användarinlogging på ett sätt som höjer säkerheten. Med tidiga investering från ängelinvesterare och Vinnova lyckades företaget drivas vidare, och 2010 fick företaget ett genombrott när Google beställde usb-stickor. Året därpå startades ett officiellt samarbete med Google, fokus var säkerhetsstandarden Fido U2F som kan liknas vid e-legitimation, såsom den svenska tjänsten Mobilt Bankid.

Stina Ehrensvärd utsågs 2017 till Årets kvinnliga stjärnskott i tävligen EY Entrepreneur Of The Year.