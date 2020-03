ECB lanserar nödköpsprogram

Europeiska centralbanken (ECB) lanserar nödköpsprogrammet Pandemic Emergency Purchase Programme som omfattar stödköp av obligationer om 750 miljarder euro. Beslutet fattades under onsdagskvällen och programmet löper under resterande delen av 2020. Programmet omfattar samtliga tillgångar och utökas att även omfatta kommersiella obligationer med tillräcklig kreditkvalité, skriver Bloomberg News.



Röda siffror på Wall Street

De amerikanska börserna föll tungt under onsdagen efter en volatil handelsdag. Dow Jones storbolagsindex stängde ned 6,3 procent, S&P 500-index sjönk 5,2 procent och Nasdaqs kompositindex backade 4,7 procent, skriver Nyhetsbyrån Direkt. S&P 500 handelstoppades även i 15 minuter under dagen efter att ha slagit i 'circuit breaker', efter att ha minskat 7 procent under onsdagen.



Europabörserna föll tungt

De europeiska börserna hade en tuff onsdag med breda nedgångar som följd. Samlingsindexet Stoxx 600 var ned 3,9 procent, Londons FTSE 100-indexet föll 3,7 procent, Frankfurts DAX-index backade 5,6 procent och Paris CAC 40-indexet minskade 5,9 procent.



Asiens börser faller

De asiatiska börser föll under onsdagen och KinasHonkongs Hangseng-index var ned 4,3 procent, Shanghais kompositindex ned 2,3 procent och Shenzhenbörsens index föll 2,4 procent. I Korea skedde en så kallad circuit breaker tidigare under dagen då Kospiindex föll över 8 procent, vilket ledde till ett handelsstopp under 20 minuter. Australiens S&P/ASX 20 var ned 4,5 procent, skriver Dagens Industri.



Dödsantalet i Coronasmittan stiger

Antalet döda av coronaviruset växte med nära 1 000 personer under gårdagen och uppgår nu till 8 969, från 7 988 dagen innan. Antalet bekräftade smittade av coronaviruset uppgår under torsdagen till 219 345, från 198 588 bekräftade smittade dagen innan, , skriver Finwire med hänvisning till Worldometer.



WTI-oljan sjönk 16,5 procent

Under onsdagen föll priset på WTF-olja med 16,5 procent och handlas nu för 23,5 dollar per fat, den lägsta nivån på 18 år. Under 2020 har priserna på olja sjunkit nära 60 procent. “Opec klarar inte längre av att reglera marknaden”, säger Thina Margrethe Saltvedt som kommenterar utvecklingen i dagens morgontopp på Realtid.



Australien sänker räntan

Den australiensiska centralbanken RBA sänker räntan med 25 punkter till 0,25 procent. Centralbanken ger också en garanti om att räntan inte kommer att höjas förrän framsteg mot full sysselsättning uppnåtts, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



JP Morgan: USA:s ekonomi rasar 14 procent i Q2

Den amerikanska storbanken JP Morgan spår i en ny prognos att den amerikanska ekonomin kommer minska 1,5 procent under 2020. Under det första kvartalet väntas nedgången till 4 procent och under andra kvartalet förväntar sig storbanken en nedgång om 14 procent. Samtidigt förväntar sig JP Morgan att arbetslösheten kommer stiga till 6,25 procent till halvårsskiftet, säger Michael Feoli, chefsekonom JP Morgan, enligt Reuters.



Turkiet genomför ekonomiskt program

Turkiet genomför ett ekonomiskt program om 100 miljarder liras för att mota de negativa effekterna av coronaviruset. Landet sänker bland annat momsen på inrikesflyg till 1 procent och kommer dela ut ansiktsmasker åt äldre, säger president Recep Tayyip Erdoğan enligt Bloomberg News.



EQT sätter tak för nya fonden

EQT har fastställer taket för kapitalåtaganden från investerare till fonden EQT IX på 15 miljarder euro. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av kapitalanskaffningen. Detta framkommer av ett pressmeddelande.

