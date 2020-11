Duo tar över efter Fredrik Jonsson på Niam

När Fredrik Jonsson avgick tillsattes Jennifer Andersson och Rikard Henriksson som tf managing partners.

Direkt så sades det att processen för att rekrytera en ny permanent vd för Niam skulle inledas omgående. Rekryteringsprocessen har varit bred, men nu har Niams styrelse har kommit fram till att de bäst lämpade personerna redan jobbar inom bolaget sedan länge. Jennifer Andersson och Rikard Henriksson blir ordinarie managing partners. Det rapporterar Fastighetsvärlden .

Jennifer Andersson har varit verksam inom Niam sedan 2007, senast som Head of Investor Relations and Business Development. Rikard Henriksson anställdes 2010, senast i rollen som Head of Asset Management.

Niam grundades 1998 och har sedan start investerat i fastigheter till ett värde om drygt 110 miljarder kronor. För tillfället förvaltar bolaget ett fastighetsbestånd om cirka 40 miljarder kronor.