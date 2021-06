Djurförsäkringsbolaget ManyPets tar in 350 miljoner dollar i finansieringsrunda ledd av EQT Growth 

Investeringen leddes av EQT Growth. Finansieringsrundan inkluderar även Willoughby Asset Management, tillsammans med befintliga investerare FTV Capital, Octopus Ventures, CommerzVentures och Munich Re Ventures. Det framgår av ett pressmeddelande.



Finansieringen görs för att möta den globala efterfrågan på djurförsäkring och stödja bolaget i sin internationella expansion.



ManyPets lanserades i Sverige 2019 och i USA mars 2021. Globalt försäkrar Many Group nu nästan en halv miljon djur och har fördubblat bruttopremien (GWP) under tre år i rad till mer än 200 miljoner dollar under de senaste tolv månaderna. Bolaget har i dag över 265 medarbetare som är placerade på tre kontor i Storbritannien, ett i Stockholm samt team i Atlanta och New York. Bolaget uppger att personalstyrkan ska fördubblas inom ett år.



ManyPets erbjuder en helt digital försäkringsprocess som möjliggör snabbt beslutsfattande och automatisering.