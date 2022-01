Digital vårdgivare som behandlar sömnproblem till börsen

Genom en mobilapp och psykologmöten har Learning to sleep skapat ett effektivt behandlingsprogram för personer med kronisk sömnsvårighet. Nu finns möjlighet att investera i bolaget som står inför en notering på Nasdaq First North Growth Market.

Learning to sleep är en digital vårdgivare som behandlar personer med kroniska sömnproblem via ett femveckors behandlingsprogram där patienten har stöd via en mobilapp och veckovisa möten med sin psykolog. Behandlingen bygger på den senaste forskningen inom området. Ungefär 40 procent av arbetande svenskar lider av sömnproblem.

– Behandlingen vi erbjuder är bland de bästa i världen. Vi mäter patienternas sömnkvalitet före och efter behandlingen och vi har en 94-procentig success rate. Jag får mejl varje vecka från personer som tackar för att de har fått tillbaka sina liv, säger vd Micael Gustafsson.

Learning to sleep är liksom Kry eller Doktor.se knuten till det skattefinansierade vårdvalet i Sverige, vilket innebär att patienten enbart betalar vanlig patientavgift.

– Vi gör alltid en kvalificerad bedömning av varje patient och vi tar endast in dem som vi bedömer har nytta av vår behandling. I den allmänna sjukvården är köerna långa för behandling av sömnproblem. Vi kan erbjuda en betydligt högre tillgänglighet där patienten kan få en första kontakt inom 24 timmar, säger Micael Gustafsson.

Nu vill Learning to sleep till börsen och det finns möjlighet att investera i bolaget. Med börsnoteringen vill Learning to sleep ta in kapital dels för att befästa sin position som marknadsledare i Sverige, öka kännedomen om varumärket för att kunna nå fler och dels för att förbereda bolaget inför en internationell lansering där affärsmodellen kommer se lite annorlunda ut.

>> Läs mer om Learning to sleeps IPO här samt teckningsmöjligheter

– Hur sjukvårdssystemen är finansierade ser väldigt olika ut i olika länder och därför tänker vi istället erbjuda vår tekniska plattform genom en SaaS-modell till vårdgivare, försäkringsbolag, apotekskedjor samt psykologer som har verksamhet i egen regi vilket är vanligt i till exempel USA, säger Micael Gustafsson och fortsätter:

– Vi har börjat göra marknadstester i Storbritannien och kommer även att göra detta på amerikanska östkusten för att se hur viljan att implementera detta ser ut samt få en bild av betalningsviljan. I USA där digitaliseringen av den här typen av behandling inte har kommit lika långt finns en oexploaterad marknad.

När det gäller konkurrenter på den svenska marknaden så finns det ingen som i dagsläget erbjuder samma kombination av digitalt behandlingsstöd och psykologmöten.

– I Sverige konkurrerar vi med normal behandling hos psykolog och till viss del även med sömnläkemedel. Internationellt finns det behandlingar med liknande forskningsgrund men vi har inte ännu hittat någon som kopplar ihop den mänskliga kontakten med ett digitalt behandlingsstöd.

>> Läs mer om Learning to sleeps IPO här samt teckningsmöjligheter

Teckningsperiod: 11 januari 2022 till och med den 25 januari 2022

Preliminär första handelsdag för bolagets aktier och teckningsoptioner på First North är den 3 februari 2022.