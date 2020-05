DI: “Ilska mot Nasdaq”

Dagens Industri riktar kritik mot att Stockholmsbörsens avtal med högfrekvenshandlare skapar problem för svenska småsparare och daytraders. “Kritiken mot Nasdaq för att Stockholmsbörsen skräddarsyr lösningar för robothandlare på bekostnad av svenska småsparare och daytraders består”, skriver Dagens Industri.

Hongkongbörsen faller efter nya protester

Kinas nya säkerhetslag fortsätter att skapa oro i Hongkong-regionen. Hongkongs Hangseng-index minskar med drygt 1 procent, Shanghais befinner sig runt nollan medan Shenzhens tekniktunga index är ned 0,3 procent. I övriga delar av Asien stiger börserna, Nikkei 225 är upp 1,5 procent och Australia S&P/ASX200 är upp 1,7 procent.



Nanoforms teckningskurs fastställd

Det finländska företaget Nanoform, verksamt inom nanoteknologi, har fastställt teckningskursen i den nyemission som bolaget genomför inför noteringen av aktien på Nasdaq First North Premier i Stockholm och Helsingfors. Teckningskursen ligger på 3,45 euro per aktie vilket värderar företaget till cirka 150 miljoner euro före kapitaltillskottet på 70 miljoner euro.



Prime Living gör stora nedskrivningar

First North-noterade bostadsutvecklaren Prime Living har beslutat om nya nedskrivningar i bolagets fastighetsbestånd motsvarande 254 miljoner kronor. Bolaget uppger att en rad tekniska problem kommer att medföra kostnader om 60 miljoner kronor och skapar osäkerhet kring den ekonomiska livslängden på byggnaderna. Detta framkommer av ett pressmeddelande.



Wall Street stängde på plus

De ledande börserna i New York stängde svagt uppåt i fredags. Dow Jones storbolagsindex stod oförändrat vid 24.465. S&P 500-index växte med 0,2 procent till 2.955 och Nasdaqs kompositindex klättrade 0,4 procent till 9.325.



Piezo motor genomför riktad nyemission

First North-noterade Piezo Motor, meddelar att de genomför en riktad nyemission om cirka 1 miljon B-aktier till teckningskursen 24,80 kronor per aktie. Detta framgår av ett pressmeddelande. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 6,5 procent.



Imints finanschef slutar

Spotlight-noterade Imint tappar sin finanschef och vice vd Jens Ålander, som slutar på egen begäran. Han lämnar den 24 juli och Imint ska inom kort påbörja en rekryteringsprocess för att hitta en ersättare. Detta framgår det av ett pressmeddelande.