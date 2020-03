"Det vi ser är historiskt”

På en vecka har oljepriset fallit mer än 30 procent. I fredags havererade förhandlingarna mellan Opec och Ryssland där Saudiarabien föreslagit minskningar i produktionen för att möta en lägre efterfrågan förknippad med coronaviruset.



– Det vi ser är historiskt. Dagens fall är den kraftigaste rörelsen i oljepriset på en dag sedan 1991. Oljeprisets drastiska nedgång är den stora katalysatorn på de nedåtgående marknaderna idag, säger Claes Måhlén, chefsstrateg Handelsbanken.



Enligt Claes Måhlén är den huvudsakliga anledningen till det dramatiska fallet att förhandlingarna mellan Opec-länderna, med Saudiaarabien i spetsen och Ryssland, havererade i fredags.



– Saudiarabien föreslog att de oljeproducerande länderna skulle minska produktionen med 1,5 miljon fat om dagen för att möta coronavirusets effekter på de globala marknaderna. Ryssland tackade nej till det erbjudandet.



– Det här har utvecklats till ett priskrig där både Saudi och Ryssland kör på för fullt utan att hänsyn till de kringliggande omständigheterna. Vi är i en “last man standing”-situation nu, deras samarbete med Opec har kollapsat.



Oljepriset faller enligt Clas Måhlén också till följd av den lägre efterfrågan som blivit kännbar när turist- och transportnäringen världen över pressas av coronaviruset. Oljeterminerna har på kort tid blivit ansatta när många finansiella aktörer inte vill sitta med Svarte Petter på hand.



Varför agerar Ryssland som de gör?

– Ryssland tackade nej till erbjudandet för att inte tappa marknadsandelar till andra oljeproducenter. De valde helt enkelt att prioritera sin ställning på marknaden över en prisoptimering med Opec.



Förväntade de sig givet utfall?

– Jag tror varken Saudiarabien eller Ryssland förväntade sig detta kraftiga fall i oljepriset. Prinsen i Saudiarabien är nog rejält bekymrad nu givet att noteringen av deras oljebolag Saudi Aramco var svårsåld och handlas nu under teckningskursen. Utöver detta har landet ett växande underskott i statsfinanserna vilket pressar den inhemska ekonomin.



Claes Måhlén varnar för en kommande recession förknippad med corona-viruset. Enligt honom är det inte bara turist- och transportnäringen som blir lidande när volatiliteten och stressen på de internationella finansmarknaderna tilltar.



– Det här berör i slutändan alla bolag. Det uppstår en extrem press på marknaderna som sätter tryck på banker och kapitalförvaltare. Vid tider som dessa, när börserna faller dramatiskt och ägare säljer av stora delar av sina tillgångar, uppstår nya korrelationer mellan fall i exempelvis guldpriset och aktier.



– Vid extrem stress på marknaderna uppstår situationer där exempelvis fondandelsägare säljer innehav i en fond. Då måste i sin tur fondförvaltaren sälja de tillgångar som går att sälja och operera under andra försäljningsmodeller än under normala lägen. Det skapar nya mönster som tidigare modeller eller investeringsprinciper har svårt att förutse.

