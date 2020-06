”Det var en riktig mardröm”

Anders Malmström, styrelseordförande för DLA Piper i Sverige, kommer in brunbränd med brett leende på läpparna. Han tar emot mig på advokatfirmans kontor på Kungsgatan. Modern svensk konst pryder omgivningen och lokalernas estetik speglar på något sätt hans egen personlighet. Konsten är modern och varierar från fotografier, tavlor och skulpturer. Självförtroendet och det klara uttrycket går inte ta miste på.



I över tjugo år har han sett advokatfirman DLA Piper växa upp från ett tjugotal anställda i Sverige till att idag vara en av världens största advokatbyråer med kontor i över 40 länder och fler än 5 500 anställda globalt. Lindhs Advokatbyrå som han började på har via flertalet sammanslagningar kommit att bli en del den globala advokatbyrån DLA Piper.



En vanlig arbetsdag går Anders Malmström upp 06:30. Han bor med sina tre barn i en villa på Lidingö. Han cyklar till jobbet och hinner oftast med att träna innan han anländer till kontoret runt 08:30. Han börjar gärna dagen med en god kopp kaffe och går senare vidare till mejlen och kontakten med alla kunder och kollegor.



– Mina dagar är väldigt omväxlande. Innan Corona reste jag mycket, omkring 60 till 70 dagar per år, men det slipper jag nu vilket är väldigt skönt. Jag sitter i möten med mina klienter och kollegor, jobbar med strategier samt förhandlar och skriver avtal. Att förhandla avtal är det som är roligast med vårt arbete och en konst som man aldrig blir fullärd i. Som styrelseordförande på DLA Piper har jag mycket kontakt och samarbeten med våra kontor i andra länder och jobbar med delägarfrågor och vårt nordiska erbjudande.



DLA Piper, som är den advokatbyrå som gjort flest transaktioner i Norden i år, är särskilt stark inom M&A, fastighetstransaktioner, GDPR, rekonstruktioner och investeringar i förnyelsebar energi. Många uppdrag kommer in genom kunders upphandlingar såväl i Sverige som globalt.



– Jag har cirka 10 till 15 förvärv och investeringar som rullar hela tiden. Teamen vi sätter ihop skiljer sig åt beroende på vilken transaktion eller investering det rör sig om och vi försöker alltid hitta personer som har kunskap om den sektor bolaget verkar i. Det kan vara allt från två personer i ett projekt till att vi har stora internationella team. Just nu sitter jag i ett förvärv där vi har 160 jurister i 40 länder inblandade från vår sida. Det är oftast långa processer även om några också kan gå snabbt. Ett förvärv pågår i genomsnitt i sex till tolv månader. Uppdragen kommer till stor del från private equity-sektorn, investmentbanker, företagsmäklare, industribolag som vi jobbat länge med eller jobbar med i andra frågor och från de andra DLA Piper kontoren.



– När vi startar ett nytt förvärv så handlar det om att lära sig marknaden som förvärvsbolagen verkar inom och att förstå drivkraften för alla parter som är inblandade i affären. Vi upprättar en riskanalys, samlar ihop all fakta och data om bolagen och försöker förstå allt som måste hanteras för att vi ska kunna genomföra ett förvärv. Idag sker allt arbete med så kallade datarum och avtal elektroniskt och våra team behöver inte resa runt på samma sätt som tidigare.



– Det som gör jobbet roligt och omväxlande är att vi arbetar med stort och smått och kastas in i nya branscher och miljöer. Ibland kan det vara väldigt lite arbete och förhandlingar när vi gör en stor affär och ibland är det otroligt mycket arbete och väldigt krävande att göra en liten affär.

Anders Malmström, styrelseordförande DLA Piper Sweden Foto: Olof Ehrs.

Klienterna varierar precis som affärerna och DLA Piper spelar olika roller i uppdragen. Det är i regel många parter inblandade förutom köparen och säljaren, som corporate finance-firmor, banker, finansiärer och försäkringsbolag som jobbar med M&A-försäkringar.



– Advokaterna har idag en större kommersiell roll att driva affären i lås. Det här är något man aldrig blir fullärd i och det är väldigt blandat vilken roll jag och byrån har i projekten.



– Det är advokatens roll att jämka ihop alla viljor och skapa en samsyn i affären mellan parterna. Många av parterna tycker att deras frågor är de viktigaste och då blir det vår roll att skapa en överenskommelse som håller.



Enligt Anders Malmström är det väldigt viktiga att hålla tempo i processerna och att försöka få ihop projekten så fort som möjligt. Att advokater försöker dra ut på projekten är en myt som han menar inte stämmer. Alla förlorar på utdragna processer då det finns en stor risk för att förvärvsbolagets verksamhet stannar upp om ledningen behöver lägga för mycket tid på förvärvet och ju längre en process är ju större risk är det att affären läcker ut i media eller att anställda som inte bör veta om affären får reda på att den är på gång.



– Om hela ledningsgruppen arbetar med en affär i ett halvår förlorar de oftast något annat under tiden. Tempot har blivit allt viktigare idag och det bästa sättet att skydda sig mot läckage är göra affären så snabbt som möjligt.



Han menar att DLA Piper framgång bygger på ett strategiskt val för åtta år sedan.

– Vi bestämde oss för att vi skulle ha kontor i alla nordiska huvudstäder istället för att satsa på kontor i Göteborg och Malmö som många av våra konkurrenter. Vi uttalade också tydligt att vi skulle jobba internationellt och vara den ledande globala byrån. Idag har cirka 70 procent av byråns uppdrag har internationella element i sig.



– Det finns ingen annan byrå som har en nordisk plattform på det sätt vi har och det är en stor fördel för oss. Det kanske inte låter så unikt med i slutändan kan det innebära att kunden får en kontaktperson och ett avtal eller en DD-rapport istället för fyra olika som med andra byråer som gör globala affärer. Kunden tycker oftast det är mycket lättare. (DD: due diligence red anm.)



På transaktionssidan lyfter han fram att byrån är särskilt stark inom energi och pekar också på deras rekonstruktion- och obestånds team vilka rankas som nummer 1 av både Legal 500 och Chambers Europe.

– Det har varit en helt sjuk utveckling de år jag har varit här. När jag började hade en advokat hos oss som hette Tom Rune en idé om en nordisk byrå och byrån började bygga på det genom att gå samman med bland annat Stabell i Norge. För tio år sedan började vi samarbeta med den engelska byrån DLA och sedan har utvecklingen gått snabbt.



– Jag har varit med att förhandla sammanslagningarn med våra finska och danska verksamheter och detta har varit otroligt roligt och utmanande. Att göra egna sammanslagningar är väldigt olikt från att vara rådgivare vid förvärv. För advokatbyråer är människorna den enda resursen i verksamheten och man behöver lägga mycket tid på kultur och personkemi samt hur en integration av kulturerna görs på bästa sätt.



Vad har varit din nyckel till framgång?

– Jag tror att jag är väldigt bestämd i vart jag vill komma och vad jag tycker är rätt strategi. Jag är en målfokuserad och social person. Jag lämnar gärna stort ansvar till andra men är nog ganska bestämd med vad som förväntas och sedan trivs jag verkligen med att jobba i grupper och tycker om människor.



I sin dagliga verksamhet ansvarar Anders Malmström för "corpen" – det vill säga corporate finance-avdelningen som sköter förvärv och bolagsfrågor – och försöker delta i alla intervjuer med nya medarbetare till sin grupp. Många nyanställda är mellan 23 och 27 år och kommer direkt från universitetet.

– Alla som kommer till mig har redan genomgått intervju med HR och personlighetstest och intelligenstest. Jag tittar främst på hur de skulle passa in i gruppen och försöker ha många olika personligheter i gruppen då det för lätt kan bli många av samma i vår typ av verksamhet.



En genomsnittsvecka på kontoret ligger uppåt 50 timmar, även om byrån försöker hålla det till mindre för de mer juniora.



– Många tror att man ska jobba mindre när man blir äldre men så är det inte riktigt. Man jobbar på ett annat sätt och dom yngre känner säkert mer press över att leverera och är mer osäkra på vad som förväntas. Vi försöker vara tydliga med att även om vi måste leverera det klienterna förväntar sig så är målsättning att hålla de yngres tider nere så gott det går.



Anders Malmström berättar att det roligaste med hans jobb är att få träffa alla olika människor som är involverade i uppdragen. Glädjen i att lära sig mer om marknader, bolag och juridik driver hans arbete framåt.



Finns det något som präglat din karriär lite extra?

– Andrew Darwin som är senior partner på DLA Piper London. Han blev tidigt min mentor och förebild. En riktig härlig och rutinerad gentleman med klassisk engelsk torr humor. När vi gjort sammanslagningarna i Finland och Danmark gjort han, jag och vår norska ordförande Hans-Christian Brodtkorp enormt många presentationer och för att gör det roligare brukade Andrew lära oss tre nya otroligt svåra engelska ord inför varje möte och sedan tävlade jag och Hans-Christian i att få in dessa på ett hyfsat naturligt sätt i presentationen.



Hans största utmaning i karriären var när byrån blev drabbad av en virusattack från Ukraina sommaren 2017. Attacken var omfattande och angrep flera globala företag förutom DLA Piper och både brittiska underrättelsetjänsten och FBI var inblandad för att undersöka händelsen.



– Plötsligt slogs hela DLA Pipers IT-system ut. Alla datorer var smittade. Det var något virus som planterats in i ett internationellt system som tankade över dokument till domstolar. Det blev pinsamt.



Stockholmskontoret var som tur var frånkopplat i stora delar och klarade sig relativt bra, men resten av firman blev helt utslagen. Attacken förde med sig mycket extraarbete och oro för firman. Alla datorer till de 5 500 anställda behövde åtgärdas manuellt av experter och lärdomarna från attacken präglar DLA Pipers verksamhet än idag.



– Det var en riktig mardröm. Vi jobbar så mycket vi kan för att skydda oss och även om det var jobbigt då så hittade vi flexibla lösningar som tog oss ur krisen. Men vi tappade mycket energi från annat och än idag är vi nervösa inför att bli exponerade. Vi tänker extra noga idag på vad vi verkligen måste dela med oss av.



Har du någon trendspaning framöver?

– Det är givetvis den stora förändringen kring digitaliseringen och vad som kommer hända utifrån det men också att byråerna blir större och större. Arbetet blir mer och mer komplicerat med regelverken och kunderna har inte längre alltid egna resurser i samma utsträckning.



– Trendspaningen om advokatmarknaden är att den kommer delas upp mellan dom riktigt stora byråerna och nisch/specialist byråerna. De mellanstora byråerna som försöker att göra “allt” kommer få det svårare att konkurrera på marknaden.



Anders Malmström växte upp i den idylliska samhället Viken i Skåne med en storasyster och föräldrar som var tandläkare. Han pluggade juridik på Lunds Universitet åren 1990 till 1995 och gillade att åka till alperna under vinterhalvåret och segla till Danmark under sommarhalvåret.



– I min släkt är man antingen tandläkare eller jurist. Både mina föräldrar var tandläkare och min syster är Senior Legal Officer på rättsavdelning hos FN:s generalsekreterare i New York.



– Min syster och jag är tighta, men även om vi båda jobbar med juridik så blir det väldigt lite juridiksnack när vi träffas utan mer fokus på viktiga ämnen som hur det går i Wimbledon eller senaste nytt från Vinterstudion.



Anders Malmström prövade också kort på att göra en internationell juristkarriär och pluggade EU-rätt på tyska Europainstitutet i Saarbrücken samt arbetade på Europa Parlamentets juristavdelning.

– Det var väldigt byråkratiskt och jag kände att jag verkligen vill prova att jobba inom näringslivet och med affärsjuridiken.



Han är frånskild och bor i en villa på Lidingö. Han har de tre barnen Ebba 18 år, Alexandra 16 år och Jacob 12 år, som han spenderar mycket tid med.



Anders Malmström är väldigt sportintresserad och gillar tennis, skidor och segling. Han har också alltid arbetat med tennis och känner särskilt engagemang kring ungdomsidrott. Engagemanget består idag av att han är ordförande för tennisakademin Good to Great's fastighetsbolag. Just nu tränar han hårt inför Advokat-SM i tennis som kommer upp inom kort.



– Jag försöker hålla en bra balans mellan det privata och affärslivet. I vårt jobb kan du jobba ihjäl dig och då är det är extra viktigt att ta breaks ibland och hitta energi på andra ställen än på kontoret.