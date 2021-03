"Det är en milstolpe att nå 30 procent"

Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H2 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 500 företag med 50-500 anställda intervjuats av undersökningsföretaget Prospector.